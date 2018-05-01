Поветкин сохранил первое место в рейтинге супертяжеловесов WBA

Второе место в рейтинге занимает пуэрториканец Фрес Окендо, на третьем — американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов расположился на 10-й позиции.

Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа. WBA санкционировала поединок между Джошуа и Поветкиным и дала командам 30 дней на переговоры. Британский боксер объявил, что в первую очередь заинтересован в объединительном бою с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС) американцем Деонтеем Уайлдером.