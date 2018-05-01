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16:12 (мск), источник: ТАСС

Поветкин сохранил первое место в рейтинге супертяжеловесов WBA

ТАСС, 1 мая. Россиянин Александр Поветкин занимает первое место в обновленном рейтинге супертяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Второе место в рейтинге занимает пуэрториканец Фрес Окендо, на третьем — американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов расположился на 10-й позиции.

Чемпионом мира WBA в супертяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.

Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа. WBA санкционировала поединок между Джошуа и Поветкиным и дала командам 30 дней на переговоры. Британский боксер объявил, что в первую очередь заинтересован в объединительном бою с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС) американцем Деонтеем Уайлдером.

В активе 38-летнего Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение.

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