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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Никаких Мейвезеров и Ломаченко. Почему сегодня Елеусинов — одно из лучших событий в казахстанском профи-боксе

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов 28 апреля провел свой первый поединок на профессиональном ринге.

Продебют казахстанец отметил яркой досрочной победой, которой обратил на себя повышенное внимание. Кто-то сравнил его с Флойдом Мейвезером, кто-то начал предписывать ему судьбу Василия Ломаченко.

Как бы то ни было, Елеусинов по-настоящему оживил казахстанский профи-бокс. Подробности — в материале Vesti.kz.

Елеусинов удостаивался лестных эпитетов еще во времена любительской карьеры. И было за что. Эксперты, следившие за Олимпиадой в Рио, по праву оценили его потенциал и возможности. Данияр в Бразилии находился в своей лучшей форме, что, собственно, он и продемонстрировал.

Даже будучи с рассечением (которое могло лишить его золотой медали), он тактически умело выстроил финальный поединок. Не смотря на риск «получить» по еще не зажившей ране, Елеусинов не стал плотно отсиживаться в обороне. Напротив, он шел вперед, молниеносно контратаковал, и при этом с завидной скоростью уворачивался от атак.

Из всей олимпийской команды того образца, лишь он и Жанибек Алимханулы в силу определенных условий и критериев были готовы для дебюта в профи. Алимханулы стартовал раньше Елеусинова, но, как оказалось, намного тусклее. К тому же он по-прежнему до конца не разобрался с делами и проблемами личного характера.

Положа руку на сердце, казахстанский профессиональный бокс в данное время напоминает любимую виниловую пластинку. Особенно после ухода Жаната Жакиянова. Головкин, Головкин, Головкин, победы активных бойцов над малоизвестными боксерами, выстрелы Батыра Джукембаева в Канаде, ожидание чего-то громкого от Али Ахмедова. И так постоянно.

Конечно, это все утрированно. Умолять стараний и заслуг вовсе не хотелось. Но приятной, до мурашек по телу, встряски не наблюдалось. Вплоть до дебюта Елеусинова. Не спорим, что по одной проведенной встрече нельзя предречь огромное будущее — такое доказывается временем.

Но в то же время трудно сразу по памяти назвать такой же яркий дебют. Здесь, как говорится, совпало все. Данияру крупно повезло с промоутером. Эдди Хирн внес его дебют в большой вечер бокса, где выступали именитые боксеры. Внимание СМИ, большой зал с болельщиками — антураж годный.

Хирн знает, как продвигать олимпийских чемпионов. Кэти Тэйлор, Энтони Джошуа тому доказательство. Также повторимся, что просто чемпиона ОИ без потенциала Эдди Хирн бы не взял под свою ответственность. С таким фундаментом и рычагами в промоушене Елеусинову ничего не оставалось, как ехать в США не на людей смотреть, а себя показывать.

Что он, собственно, и сделал. Трудно подобрать наиболее точные эпитеты для описания его выступления. Перед боем подкупало то, что за плечами соперника не было унылых 50 поражений при одной ничье. Напротив, молодой, небитый американец. Пусть и не с самыми лучшими навыками в дивизионе, но все-таки не «таксист» из Бразилии.

Иными словами истинные амбиции и высота планки уже ощущались. Можно предположить, что до конца года Елеусинов уже может приблизиться к большим встречам. Ну, если все пойдет по плану Хирна, конечно.

В первом бою на профи-ринге Данияр отработал блестяще. Его хлесткий удар левой, повлекший за собой нокдаун, хотелось пересматривать снова и снова. Олимпийский чемпион раскрылся с новой стороны. Он не был панчером — больше технарем. И тут «выстрел»…

Это говорит о работе над собой, о грамотном подходе к адаптации после любительской карьеры. И не только это бросилось в глаза. Тут вам все: твердость стойки, уверенность, тайминг, контратака, никакой суеты. И это далеко не весь список.

Соперник Елесинова — Ноа Кидд — просто не мог разогнать свою атаку. Елеусинов сразу же работал на опережение, показывая свои хваленные оборонительные навыки. Сразу пришли на ум слова Григория Стангрита во время Олимпиады: «Глядя на бои Елеусинова вспоминается «Большой куш»:

— А почему его называют «Хрен попадешь»?
— Да, потому что в него хрен попадешь!«

И ведь серьезно. Своевременность грамотная защита придают особый тон его стилю. А стиль, по идее, многое решает. Елеусинов с таким арсеналом может стать настоящей проблемой для многих боксеров. Неправильно, что его сравнивают с Мейвезером и Ломаченко. Во-первых, и Мейвезер и Ломаченко сами по себе разные. Во-вторых, Елеусинов (спасибо, Кэп) — индивидуален, со своим стилем.

То есть мы получили «наш продукт», у которого свой путь в профессиональном боксе. Ярлыки и сравнения здесь вовсе ни к чему. Лучше уж говорить о его преимуществах, о том, чего нет в других боксерах. Уверены, новые фишки будут обязательно.

Елеусинов своим дебютом сильно разбавил будни нашего профи-бокса. Ярко, сильно, уверенно. Усиливает атмосферу то, что его много кто увидел (не в подвале ведь дебютировал). После первого же боя о нем заговорили, Matchroom (промоутерская компания Хирна) вовсю крутит видео лучших моментов прошедшего поединка, что расширяет географию зрителей.

В общем, появились новые надежды и гордость. Как говорится, в нашем полку прибыло!

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