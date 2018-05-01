Никаких Мейвезеров и Ломаченко. Почему сегодня Елеусинов — одно из лучших событий в казахстанском профи-боксе
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов 28 апреля провел свой первый поединок на профессиональном ринге.
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов 28 апреля провел свой первый поединок на профессиональном ринге.
Продебют казахстанец отметил яркой досрочной победой, которой обратил на себя повышенное внимание.
Как бы то ни было, Елеусинов
Елеусинов удостаивался лестных эпитетов еще во времена любительской карьеры. И было за что. Эксперты, следившие за Олимпиадой в Рио, по праву оценили его потенциал и возможности. Данияр в Бразилии находился в своей лучшей форме, что, собственно, он и продемонстрировал.
Даже будучи с рассечением (которое могло лишить его золотой медали), он тактически умело выстроил финальный поединок. Не смотря на риск «получить» по еще не зажившей ране, Елеусинов не стал плотно отсиживаться в обороне. Напротив, он шел вперед, молниеносно контратаковал, и при этом с завидной скоростью уворачивался от атак.
Из всей олимпийской команды того образца, лишь он и Жанибек Алимханулы в силу определенных условий и критериев были готовы для дебюта в профи. Алимханулы стартовал раньше Елеусинова, но, как оказалось, намного тусклее. К тому же он
Положа руку на сердце, казахстанский профессиональный бокс в данное время напоминает любимую виниловую пластинку. Особенно после ухода Жаната Жакиянова. Головкин, Головкин, Головкин, победы активных бойцов над малоизвестными боксерами, выстрелы Батыра Джукембаева в Канаде, ожидание
Конечно, это все утрированно. Умолять стараний и заслуг вовсе не хотелось. Но приятной, до мурашек по телу, встряски не наблюдалось. Вплоть до дебюта Елеусинова. Не спорим, что по одной проведенной встрече нельзя предречь огромное будущее — такое доказывается временем.
Но в то же время трудно сразу по памяти назвать такой же яркий дебют. Здесь, как говорится, совпало все. Данияру крупно повезло с промоутером. Эдди Хирн внес его дебют в большой вечер бокса, где выступали именитые боксеры. Внимание СМИ, большой зал с болельщиками — антураж годный.
Хирн знает, как продвигать олимпийских чемпионов. Кэти Тэйлор, Энтони Джошуа тому доказательство. Также повторимся, что просто чемпиона ОИ без потенциала Эдди Хирн бы не взял под свою ответственность. С таким фундаментом и рычагами в промоушене Елеусинову ничего не оставалось, как ехать в США не на людей смотреть, а себя показывать.
Что он, собственно, и сделал. Трудно подобрать наиболее точные эпитеты для описания его выступления. Перед боем подкупало то, что за плечами соперника не было унылых 50 поражений при одной ничье. Напротив, молодой, небитый американец. Пусть и не с самыми лучшими навыками в дивизионе, но
Иными словами истинные амбиции и высота планки уже ощущались. Можно предположить, что до конца года Елеусинов уже может приблизиться к большим встречам. Ну, если все пойдет по плану Хирна, конечно.
В первом бою на
Это говорит о работе над собой, о грамотном подходе к адаптации после любительской карьеры. И не только это бросилось в глаза. Тут вам все: твердость стойки, уверенность, тайминг, контратака, никакой суеты. И это далеко не весь список.
Соперник Елесинова — Ноа Кидд — просто не мог разогнать свою атаку. Елеусинов сразу же работал на опережение, показывая свои хваленные оборонительные навыки. Сразу пришли на ум слова Григория Стангрита во время Олимпиады: «Глядя на бои Елеусинова вспоминается «Большой куш»:
— А почему его называют «Хрен попадешь»?
— Да, потому что в него хрен попадешь!«
И ведь серьезно. Своевременность грамотная защита придают особый тон его стилю. А стиль, по идее, многое решает. Елеусинов с таким арсеналом может стать настоящей проблемой для многих боксеров. Неправильно, что его сравнивают с Мейвезером и Ломаченко.
То есть мы получили «наш продукт», у которого свой путь в профессиональном боксе. Ярлыки и сравнения здесь вовсе ни к чему. Лучше уж говорить о его преимуществах, о том, чего нет в других боксерах. Уверены, новые фишки будут обязательно.
Елеусинов своим дебютом сильно разбавил будни нашего
В общем, появились новые надежды и гордость. Как говорится, в нашем полку прибыло!