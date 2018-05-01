Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немецкие летчики массово увольняются из-за России
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как еда, воздержание и другие факторы связаны с полом будущего ребенка
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Бостон Брюинз2
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Бавария
Футбол. Зарубежный
30.04
Тоттенхэм Хотспур2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
30.04
Бетис2
Малага1
Хоккей. НХЛ
2.05
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Локомотив» — чемпион? Смолов против!
Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Моя цель — объединение всех титулов в среднем весе». GGG по-прежнему одержим желанием стать абсолютным чемпионом мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин дал понять, что по-прежнему для него приоритетом является объединение всех титулов в среднем весе. Также он отметил, что не имеет права ошибиться в будущем поединке с американцем Ванесом Мартиросяном.

Источник: Reuters

«5 мая будет настоящий бой. И я не могу его проиграть. У меня нет права ошибиться. Мартиросяна я встретил на Олимпийских играх в Афинах. Он очень хороший парень. Тем не менее, следует помнить, что бос — не игра. Один удар может решить многое.

Я готов ко всем. Я знаю свой стиль, свою силу. Чувствую себя прекрасно. В ринг я превращаюсь в совсем другого парня. Моя цель — собрать все пояса в среднем весе. И не важно, кто будет стоять передо мной. Когда я в ринге, то знаю, что это — мой день, — сообщил GGG в интервью boxingnews24.com.

Напомним, Головкин встретится с Мартиросяном 5 мая. Бой состоится в Лос-Анджелесе на арене StubHub Center.

Раны отца на войне - для меня стимул в бою с GGG. Я хочу в благодарность надеть на него чемпионский пояс - Мартиросян
«Локомотив» — чемпион? Смолов против!
Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет
«Бостон» закрыл Кучерова. Но от поражения «Брюинз» это не спасло
СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии
В предварительном календаре КМ по биатлону нет российских этапов
«Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова тренером клуба
Юрий Семин: Пятая колонна не особо хочет, чтобы я работал дальше
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь