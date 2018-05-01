«Моя цель — объединение всех титулов в среднем весе». GGG по-прежнему одержим желанием стать абсолютным чемпионом мира

«5 мая будет настоящий бой. И я не могу его проиграть. У меня нет права ошибиться. Мартиросяна я встретил на Олимпийских играх в Афинах. Он очень хороший парень. Тем не менее, следует помнить, что бос — не игра. Один удар может решить многое.

Я готов ко всем. Я знаю свой стиль, свою силу. Чувствую себя прекрасно. В ринг я превращаюсь в совсем другого парня. Моя цель — собрать все пояса в среднем весе. И не важно, кто будет стоять передо мной. Когда я в ринге, то знаю, что это — мой день, — сообщил GGG в интервью boxingnews24.com.