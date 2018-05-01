Джошуа примет решение относительно боя с Уайлдером в течение десяти дней
Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, заявил о том, что боксер примет решение относительно проведения боя с американцем Деонтеем Уайлдером в течение десяти дней.
Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, заявил о том, что боксер примет решение относительно проведения боя с американцем Деонтеем Уайлдером в течение десяти дней.
Ранее представители чемпиона WBC в супертяжелом Уайлдера отправили обладателю титулов WBA, WBO и IBF, Джошуа и Хирну контрпредложение о проведении объединительного поединка, гарантирующее британцу гонорар в размере 50 миллионов долларов.
«В данный момент Джошуа отдает предпочтение Поветкину. Кроме того, следом идет Джарелл Миллер. В тройке кандидатов и Уайлдер. Джошуа теперь будет обдумывать решение в ближайшие десять дней, после чего имя будет объявлена. Энтони — взрослый и умный человек. Окончательные решения всегда принимает только он», — цитирует Хирна boxingnews24.com.
Напомним, что команда Джошуа предложила Уайлдеру 12,5 миллиона долларов за бой в Великобритании, но оно было не окончательным, и сейчас Хирн намерен встретиться лично с представителями Уайлдера в