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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Джошуа примет решение относительно боя с Уайлдером в течение десяти дней

Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, заявил о том, что боксер примет решение относительно проведения боя с американцем Деонтеем Уайлдером в течение десяти дней.

Ранее представители чемпиона WBC в супертяжелом Уайлдера отправили обладателю титулов WBA, WBO и IBF, Джошуа и Хирну контрпредложение о проведении объединительного поединка, гарантирующее британцу гонорар в размере 50 миллионов долларов.

Хирн отмечает, что главным претендентом на следующий бой Джошуа назвал россиянина Александра Поветкина. Однако окончательное решение будет принято в ближайшее время.

«В данный момент Джошуа отдает предпочтение Поветкину. Кроме того, следом идет Джарелл Миллер. В тройке кандидатов и Уайлдер. Джошуа теперь будет обдумывать решение в ближайшие десять дней, после чего имя будет объявлена. Энтони — взрослый и умный человек. Окончательные решения всегда принимает только он», — цитирует Хирна boxingnews24.com.

Напомним, что команда Джошуа предложила Уайлдеру 12,5 миллиона долларов за бой в Великобритании, но оно было не окончательным, и сейчас Хирн намерен встретиться лично с представителями Уайлдера в Нью-Йорке. Ранее Джошуа заявлял, что если команда Уайлдера, назвавшая 12,5 миллиона слишком маленькой долей от 100 миллионов, которые, по их оценке, может принести этот бой, готова гарантировать ему половину (50 миллионов), то он сразу примет их предложение.

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