Геннадий Головкин заплатил IBF за сохранение титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, получил отсрочку от Международной боксерской федерации (IBF) в проведении обязательной защиты титула. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Головкин не будет лишен титула IBF из-за назначенного на 5 мая поединка против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО). Однако следующим соперником чемпиона должен будет стать обязательный претендент украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО). Причем казахстанец должен провести защиту титула до 3 августа.

IBF выставила ультиматум Головкину и обязала его провести бой с Деревянченко.

По информации издания, разрешение этой ситуации обошлось Головкину в 20 тысяч долларов, которые он заплатил IBF за возможность сохранить свой чемпионский титул.