Геннадий Головкин заплатил IBF за сохранение титула
Ранее организация выставила GGG ультиматум.
Ранее организация выставила GGG ультиматум.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, получил отсрочку от Международной боксерской федерации (IBF) в проведении обязательной защиты титула. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что Головкин не будет лишен титула IBF
IBF выставила ультиматум Головкину и обязала его провести бой с Деревянченко.
По информации издания, разрешение этой ситуации обошлось Головкину в 20 тысяч долларов, которые он заплатил IBF за возможность сохранить свой чемпионский титул.
Напомним, в поединке с Мартиросяном Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой. Поединок состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). В этом бою Мартиросян заменил дисквалифицированного за положительный