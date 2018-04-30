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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин заплатил IBF за сохранение титула

Ранее организация выставила GGG ультиматум.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, получил отсрочку от Международной боксерской федерации (IBF) в проведении обязательной защиты титула. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Головкин не будет лишен титула IBF из-за назначенного на 5 мая поединка против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО). Однако следующим соперником чемпиона должен будет стать обязательный претендент украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО). Причем казахстанец должен провести защиту титула до 3 августа.

IBF выставила ультиматум Головкину и обязала его провести бой с Деревянченко.

По информации издания, разрешение этой ситуации обошлось Головкину в 20 тысяч долларов, которые он заплатил IBF за возможность сохранить свой чемпионский титул.

Напомним, в поединке с Мартиросяном Головкин будет защищать только три титула, поскольку IBF отказалась санкционировать бой. Поединок состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). В этом бою Мартиросян заменил дисквалифицированного за положительный допинг-тест мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

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