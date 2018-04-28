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21:38 (мск), источник: Vesti.kz

Букмекеры сделали прогноз на бой претендентов за титул Головкина

Утром 29 апреля по времени Астаны на арене «Барклайс» в Нью-Йорке состоится вечер бокса, в главном событии которого американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) встретится с поляком Мацеем Сулецки (26−0, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

В андеркарте этого события выступит олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, чьим соперником по дебютному бою в профи станет американец Ноа Кидд (3−0−1, 2 КО), а казахским полицейским из Нью-Йорка Димаш Ниязов (13−0−3, 6 КО) в рамках легком веса встретится с мексиканцем Анхелем Саринаной (7−7−2, 3 КО).

Букмекерская компания «Олимп» на бой Джейкобс — Сулецки предлагает следующие коэффициенты: победа американца — 1.06, ничья — 30, а на победу поляка — 12. Досрочная победа Джейкобса оценивается коэффициентом 1.5, а Сулецки — 15.

Вечер бокса Джейкобс — Сулецки начнется ночью, а поединки, включенные в телевизионную трансляцию, стартуют в 7:00 утра.

Отметим, что согласно постановлению WBA, бой Джейкобс — Сулецки получит статус элиминатора. Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA — на данный момент это казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО). В марте 2017 года Джейкобс проиграл Головкину единогласным решением судей, но стал первым боксером, который продержался против GGG все 12 раундов.

Букмекеры сделали прогноз на бой претендентов за титул Головкина
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