Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Букмекеры сделали прогноз на бой претендентов за титул Головкина
Утром 29 апреля по времени Астаны на арене «Барклайс» в
Утром 29 апреля по времени Астаны на арене «Барклайс» в
В андеркарте этого события выступит олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, чьим соперником по дебютному бою в профи станет американец Ноа Кидд (3−0−1, 2 КО), а казахским полицейским из
Букмекерская компания «Олимп» на бой Джейкобс — Сулецки предлагает следующие коэффициенты: победа американца — 1.06, ничья — 30, а на победу поляка — 12. Досрочная победа Джейкобса оценивается коэффициентом 1.5, а Сулецки — 15.
Вечер бокса Джейкобс — Сулецки начнется ночью, а поединки, включенные в телевизионную трансляцию, стартуют в 7:00 утра.
Отметим, что согласно постановлению WBA, бой Джейкобс — Сулецки получит статус элиминатора. Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA — на данный момент это казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО). В марте 2017 года Джейкобс проиграл Головкину единогласным решением судей, но стал первым боксером, который продержался против GGG все 12 раундов.