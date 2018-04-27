Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед дебютным боем в профи

Соперником Елеусинова станет американец Ноа Кидд (3−0−1, 2 КО). Их поединок в формате шести раундов пройдет 28 апреля в андеркарте вечера бокса на арене «Барклайс» в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).

На взвешивании Елеусинов оказался чуть тяжелее Кидда — 150,6 фунтов против 150 (68,311 и 68,03 килограмма). Лимит полусреднего веса составляет 147 фунтов (66,678 килограмм), но в нетитульных боях разрешается перевес.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/evIEbB_SJas?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В андеркарте боя Джейкобс — Сулецки также пройдет поединок легкого веса в формате шести раундов, в котором казахский полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов (13−0−3, 6 КО) встретится с мексиканцем Анхелем Саринаной (7−7−2, 3 КО). На взвешивании они оба показали результат в 138,6 фунтов (62,867 килограмм), а лимит категории составляет 135 фунтов (61,235 килограмм).