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16:43 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион — он и в профи чемпион? Превью к дебюту Данияра Елеусинова

В эти выходные состоится дебют олимпийского чемпиона Данияра Елесинова в профи-боксе. Первый бой в новом для себя ранге казахстанец проведет в американском Нью-Йорке. Причем в большом вечере бокса.

Противостоять ему будет непобежденный американец Ноа Кидд. Vesti.kz подготовили превью к данному поединку.

Отношение к олимпийским чемпионам в профи-боксе несколько иное, чем к боксеру без должного имени. Золотым медалистам намного легче можно пройти «прописку», а также сразу же найти себе толковых промоутеров и менеджеров. Более того, они сами находят.

И, соответственно, требования к победителям ОИ высокие. Еще бы. В них буквально не глядя вкладываются определенные суммы — по факту должны оправдать. Олимпийский чемпион ведь. Таковым не каждый становится, а лишь с лучшими профессиональными навыками и всеми прочими «атрибутами».

«Вон, как украинец Василий Ломаченко. Двукратный чемпион Игр к десятому поединку на профи-ринге уже стал практически лучшим в мире профессиональным боксером современности. Он наглядно показал, что значит победитель Олимпиады в деле».

Однако всегда следует помнить, что олимпийский чемпион олимпийскому чемпиону рознь. Изложенная выше логика не всегда работает. Кто и как раскроется в профи — момент сугубо индивидуальный. Да и вообще, в большей мере успешны как раз таки не коронованные любители. Самих же обладателей «золота» ОИ ставших в будущем чемпионами мира в профессиональном боксе можно пересчитать по пальцам.

Так что в основном обсуждаемые регалии нужны для продвижения, рекламы, приобретения внимания. Для промоушна, в общем. И риски «провалиться» точно такие же, как и у, например, чемпионов своей страны, или, как говорится, с улицы.

Благо, что Елеусинов боксер не простой. За него также говорят его навыки: скорость, защита, взрывная сила, видение ринга. Эдди Хирн (промоутер Данияра) — один из лучших специалистов в мире в своем ремесле. Абы кого он не стал бы подписывать.

На стороне казахстанца сейчас еще и стиль. При грамотном подходе к своему бонусу Елеусинов может доставить массу проблем своим будущим соперникам. Уклончивый, быстрый, внимательный, контратакующий.

Осталось посмотреть на то, как ему удастся адаптироваться в профи. Кстати, обычно начинают свою карьеру с «таксистов». Ну, пристреляться, привыкнуть к разнице между перчатками и так далее. А против Елеусинова выйдет вполне себе серьезный боец. Не проигрывал, провел уже четыре поединка, молодой, мотивированный. Данияра ждет отличное испытание. Причем дебют придется на большой вечер бокса, где хэдлайнерами выступят знакомый нам американец Дэниэл Джейкобс и поляк Мацей Сулецки.

В общем, пропустить событие никак нельзя. У Елеусинова много шансов на попадание в список тех, кто способен в скором времени проявить себя в профи-боксе. Осталось только реализовать свой потенциал и возможности.

Помимо сугубо профессионального успеха, Данияр Елеусинов популярен и по другим причинам. Выступая лицом бренда Head ` Shoulders в Казахстане — того самого шампуня от перхоти № 1, — Данияр занимается развитием у себя на родине детского спорта.

В прошлом году под их началом в SOS Детской деревне Алматы установили спортивные уголки и рассказали, как занятия спортом помогают обрести уверенность в себе. По признанию самого Данияра, это крайне важно не только на ринге, но и в обычной жизни.

«Если ты не уверен в себе, ты не можешь быть примером для других», — считает спортсмен. Именно поэтому Данияр стал амбассадором H`S: бренд помогает сохранять уверенность в своих силах и обеспечивать постоянную свободу от перхоти.

Каким бы ни вышел исход поединка, дома его любят и ждут. H`S и весь Казахстан желают Данияру успеха!

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