Головкин назвал условие для реванша с Альваресом

Альварес попался на допинге за два месяца до реванше, который должен пройти 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью, — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Сразу в двух пробах мексиканца выявили запрещенный препарат кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.

Недавно были обнародованы результаты новых допинг-тестов Головкина и «Канело», причем мексиканец прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Все пробы оказались отрицательными.

«Я хочу проводить три-четыре боя в год. Если Сауль готов драться в сентябре, тогда мы дадим публике этот бой», — заявил Головкин, слова которого приводит BoxingScene.com.