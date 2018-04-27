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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин назвал условие для реванша с Альваресом

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) дал понять, что по-прежнему заинтересован в проведении матча-реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), несмотря на допинг-скандал.

Альварес попался на допинге за два месяца до реванше, который должен пройти 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью, — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Сразу в двух пробах мексиканца выявили запрещенный препарат кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.

Недавно были обнародованы результаты новых допинг-тестов Головкина и «Канело», причем мексиканец прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Все пробы оказались отрицательными.

«Я хочу проводить три-четыре боя в год. Если Сауль готов драться в сентябре, тогда мы дадим публике этот бой», — заявил Головкин, слова которого приводит BoxingScene.com.

Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя объявил, что его подопечный вернется на ринг в сентябре и Головкин является их приоритетом. Также он заверил, что мексиканец готов проходить проверки на допинг каждый день влоть до самого поединка.

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