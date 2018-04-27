Головкин назвал условие для реванша с Альваресом
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) дал понять, что
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) дал понять, что
Альварес попался на допинге за два месяца до реванше, который должен пройти 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью, — на арене
Сразу в двух пробах мексиканца выявили запрещенный препарат кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Позже Альварес отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.
Недавно были обнародованы результаты новых
«Я хочу проводить
Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя объявил, что его подопечный вернется на ринг в сентябре и Головкин является их приоритетом. Также он заверил, что мексиканец готов проходить проверки на допинг каждый день влоть до самого поединка.