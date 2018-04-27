«Канело» прислушался к Головкину и пройдет детектор лжи перед рематчем

— «Канело» будет боксировать в сентябре и он продолжит тестироваться и следовать всем правилам и постановлениям. «Канело» готов и согласен делать все, что запросит комиссия. Мы ждем информации от VADA о том, когда он может снова начать проходить допинг-тесты. «Канело» согласен заплатить за программу. Он согласен делать все, что требуется для того, чтобы очистить свое имя, включая прохождение детектора лжи. Мы сделаем это. Он желает доказать, что является чистым боксером, — пообещал Оскар, чьи слова цитирует ESPN.