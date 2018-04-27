Де Ла Хойя объявил дату возвращения «Канело» на ринг и высказался о реванше с Головкиным

Об этом заявил основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя после получения результатов новых допинг-тестов своего подопечного.

Ранее стало известно, что «Канело» прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которая ранее дисквалифицировала мексиканца на шесть месяцев. По результатам исследований, наличие следов кленбутерола не обнаружено.

Напомним, реванш Головкина и «Канело» был официально отменен в начале апреля из-за отказа мексиканца. 5 мая боксеры должны были вновь встретится там, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Тем не менее, Головкин выступит 5 мая, но уже на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником будет американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО).

Срок дисквалификации Альвареса истекает 17 августа. По словам Де Ла Хойи, мексиканец вернется на ринг в сентябре и Головкин является их приоритетом.