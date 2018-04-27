Де Ла Хойя объявил дату возвращения «Канело» на ринг и высказался о реванше с Головкиным

Об этом заявил основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя после получения результатов новых
Ранее стало известно, что «Канело» прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которая ранее дисквалифицировала мексиканца на шесть месяцев. По результатам исследований, наличие следов кленбутерола не обнаружено.
Напомним, реванш Головкина и «Канело» был официально отменен в начале апреля
Тем не менее, Головкин выступит 5 мая, но уже на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником будет американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО).
«Для начала нам нужно посмотреть, что будет с Головкиным 5 мая, а затем мы будем принимать решения, но “Канело” определенно будет боксировать в сентябре. Головкин наш приоритет, но мы еще не знаем, как все пройдет 5 мая. Но с нашей стороны могу сказать, что “Канело” выйдет на ринг в сентябре», — цитирует Де Ла Хойю ESPN.