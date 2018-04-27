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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя объявил дату возвращения «Канело» на ринг и высказался о реванше с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО), отбывающий дисквалификацию в связи с положительным пробами на кленбутерол перед реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), вернется на ринг в сентябре этого года.

Об этом заявил основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя после получения результатов новых допинг-тестов своего подопечного.

Ранее стало известно, что «Канело» прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которая ранее дисквалифицировала мексиканца на шесть месяцев. По результатам исследований, наличие следов кленбутерола не обнаружено.

Напомним, реванш Головкина и «Канело» был официально отменен в начале апреля из-за отказа мексиканца. 5 мая боксеры должны были вновь встретится там, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Тем не менее, Головкин выступит 5 мая, но уже на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником будет американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО).

Срок дисквалификации Альвареса истекает 17 августа. По словам Де Ла Хойи, мексиканец вернется на ринг в сентябре и Головкин является их приоритетом.

«Для начала нам нужно посмотреть, что будет с Головкиным 5 мая, а затем мы будем принимать решения, но “Канело” определенно будет боксировать в сентябре. Головкин наш приоритет, но мы еще не знаем, как все пройдет 5 мая. Но с нашей стороны могу сказать, что “Канело” выйдет на ринг в сентябре», — цитирует Де Ла Хойю ESPN.

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