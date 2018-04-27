Обнародован результат допинг-теста волос «Канело» после отмены рематча с Головкиным

NSAC собрала образцы волос «Канело» 29 марта, и они были протестированы в аккредитованной WADA лаборатории в Солт-Лейк Сити, штат Юта. По результатам исследований, наличия следов кленбутерола и других запрещенных веществ, выявлено не было. Это является подтверждением того, что наличие препарата в двух допинг-пробах мексиканца не было преднамеренным, а связано с употреблением «зараженного» мяса.

Волосяной тест примечателен тем, что в то время как в моче кленбутерол можно обнаружить менее чем через неделю после приема, в волосах следы вещества остаются на протяжении нескольких месяцев.