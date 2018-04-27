Обнародован результат допинг-теста волос «Канело» после отмены рематча с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, дисквалифицированный на шесть месяцев в связи с положительным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, дисквалифицированный на шесть месяцев в связи с положительным
NSAC собрала образцы волос «Канело» 29 марта, и они были протестированы в аккредитованной WADA лаборатории в
Исполнительный директор NSAC Боб Беннетт отметил, что это первый раз, когда комиссия запрашивала волосяной тест для боксера, однако они сочли важным получить как можно больше информации по делу Альвареса, учитывая значимость его рематча с Головкиным.