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10:01 (мск), источник: Sports.kz

Обнародован результат допинг-теста волос «Канело» после отмены рематча с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, дисквалифицированный на шесть месяцев в связи с положительным допинг-тестом на кленбутерол перед вторым боем с Геннадием Головкиным, прошел тесты волосяных фолликул по требованию Атлетической комиссии штата Невада, сообщает Sports.kz.

NSAC собрала образцы волос «Канело» 29 марта, и они были протестированы в аккредитованной WADA лаборатории в Солт-Лейк Сити, штат Юта. По результатам исследований, наличия следов кленбутерола и других запрещенных веществ, выявлено не было. Это является подтверждением того, что наличие препарата в двух допинг-пробах мексиканца не было преднамеренным, а связано с употреблением «зараженного» мяса.

Волосяной тест примечателен тем, что в то время как в моче кленбутерол можно обнаружить менее чем через неделю после приема, в волосах следы вещества остаются на протяжении нескольких месяцев.

Исполнительный директор NSAC Боб Беннетт отметил, что это первый раз, когда комиссия запрашивала волосяной тест для боксера, однако они сочли важным получить как можно больше информации по делу Альвареса, учитывая значимость его рематча с Головкиным.

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