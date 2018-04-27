Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прервали гимн: американские юниоры «уничтожили» россиян
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс7
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз3
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Все события
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Дочь Виторгана показала фото Собчак без макияжа
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Мартиросян раскрыл секрет любви фанатов к Головкину и высказался о допинге Альвареса

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 KO) поделился своим мнением по поводу положительных допинг-проб мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

Мартиросян заменит на бой 5 мая как раз Альвареса, который попался на кленбутероле за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). В результате мексиканец отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.

«Следует спросить у “Канело”, почему он провалил два допинг-теста, и почему ушел из программы VADA?, — цитирует Мартиросяна BoxingScene.com. — Я не верю ему. Я не куплюсь на эти оправдания с историей про испорченное мясо. Если бы я, не дай бог, попался на допинге из-за случайности с мясом, то я бы после этого проходил тесты каждый день, чтобы доказать, что я чист. Никто не хочет видеть подобного мошенничества перед боями. Именно потому фанатам так нравится Головкин: он хорош на ринге, и он всегда чист. Он хочет боксировать честно, и я хочу делать то же самое».

Ранее Мартиросян также отметил, что не собирается бегать по рингу от Головкина, как это делал Альварес в их первом бою, который завершился спорной ничьей. Также американец рассказал о дополнительной мотивации на этот бой.

Футболист забил победный гол рукой в полуфинале Лиги Европы и сознался
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Почему Родченков отказался от своих показаний против России
Президент «Барсы» опроверг информацию об увольнении Вальверде
УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча
Спорт-Экспресс
Авто
8 самых крутых внедорожников Пекина Китайцы любят вездеходы, почти как россияне. Одним нужна крепкая машина для разбитых дорог (таких здесь еще полно), у других есть деньги и желание показать статус огромным автомобилем угрожающего вида
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь