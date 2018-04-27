Мартиросян раскрыл секрет любви фанатов к Головкину и высказался о допинге Альвареса

Мартиросян заменит на бой 5 мая как раз Альвареса, который попался на кленбутероле за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). В результате мексиканец отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.

«Следует спросить у “Канело”, почему он провалил два допинг-теста, и почему ушел из программы VADA?, — цитирует Мартиросяна BoxingScene.com. — Я не верю ему. Я не куплюсь на эти оправдания с историей про испорченное мясо. Если бы я, не дай бог, попался на допинге из-за случайности с мясом, то я бы после этого проходил тесты каждый день, чтобы доказать, что я чист. Никто не хочет видеть подобного мошенничества перед боями. Именно потому фанатам так нравится Головкин: он хорош на ринге, и он всегда чист. Он хочет боксировать честно, и я хочу делать то же самое».