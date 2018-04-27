Мартиросян раскрыл секрет любви фанатов к Головкину и высказался о допинге Альвареса

Мартиросян заменит на бой 5 мая как раз Альвареса, который попался на кленбутероле за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). В результате мексиканец отказался от боя и получил дисквалификацию на шесть месяцев.
«Следует спросить у “Канело”, почему он провалил два
Ранее Мартиросян также отметил, что не собирается бегать по рингу от Головкина, как это делал Альварес в их первом бою, который завершился спорной ничьей. Также американец рассказал о дополнительной мотивации на этот бой.