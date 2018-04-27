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02:03 (мск), источник: Sports.kz

Стала известна еще одна пара участников андеркарда боя Головкин — Мартиросян

5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер бокса, хедлайнерами которого станут Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер Головкина Том Леффлер назвал еще один бой, который будет включен в андеркард.

25-летний американский легковес Райан Мартин (21−0, 12 КО) проведет поединок с колумбийцем Брейдисом Прескоттом (31−12, 22 КО).

Отметим, что ранее Мартину прочили в соперники двух других боксеров — мексиканцев Хосе Лопеса (27−6−2, 15 КО) и Роберто Рамиреса (17−2−1, 12 КО).

Актуальный андеркард выглядит следующим образом: Сесилия Брекхус (32−0, 9 КО) — Кали Рейс (13−6−1, 4 КО) Брайан Себальо (1−0, 1 КО) — Нэм Фан (3−5−1, 2 КО) Райан Мартин (21−0, 12 КО) — Брейдис Прескотт (31−12, 22 КО). Хайме Мунгия (28−0, 24 КО) — соперник пока не известен.

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