Стала известна еще одна пара участников андеркарда боя Головкин — Мартиросян

Промоутер Головкина Том Леффлер назвал еще один бой, который будет включен в андеркард.
25-летний американский легковес Райан Мартин (21−0, 12 КО) проведет поединок с колумбийцем Брейдисом Прескоттом (31−12, 22 КО).
Отметим, что ранее Мартину прочили в соперники двух других боксеров — мексиканцев Хосе Лопеса (27−6−2, 15 КО) и Роберто Рамиреса (17−2−1, 12 КО).
Актуальный андеркард выглядит следующим образом: Сесилия Брекхус (32−0, 9 КО) — Кали Рейс (13−6−1, 4 КО) Брайан Себальо (1−0, 1 КО) — Нэм Фан (3−5−1, 2 КО) Райан Мартин (21−0, 12 КО) — Брейдис Прескотт (31−12, 22 КО). Хайме Мунгия (28−0, 24 КО) — соперник пока не известен.