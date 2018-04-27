Белорусские боксеры завоевали три награды на юниорском ЧЕ в Италии

В весовой категории свыше 91 кг Владислав Кшинецкий уверенно прошел по турнирной сетке, но в финале уступил сопернику из России Алексею Дронову, которому специалисты и любители бокса уже сейчас прочат большое будущее, отдавая должное его таланту. В соревнованиях среди девушек белоруска Мария Денисова (свыше 81 кг) в споре за первое место встретилась с украинской Марией Ловчинской и завоевала также серебряную награду, уступив 0:5.