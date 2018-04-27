Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз1
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Хоккей. Европа
26.04
Чехия1
Швеция3
Хоккей. Европа
26.04
ФинляндияБ3
Россия2
Все события
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
02:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали три награды на юниорском ЧЕ в Италии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали три награды на юниорском чемпионате Европы в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории свыше 91 кг Владислав Кшинецкий уверенно прошел по турнирной сетке, но в финале уступил сопернику из России Алексею Дронову, которому специалисты и любители бокса уже сейчас прочат большое будущее, отдавая должное его таланту. В соревнованиях среди девушек белоруска Мария Денисова (свыше 81 кг) в споре за первое место встретилась с украинской Марией Ловчинской и завоевала также серебряную награду, уступив 0:5.

Третье место на континентальном первенстве занял Александр Родионов в весовой категории 60 кг. В восьмерку лучших турнира попали белорусы Илья Воробьев (56 кг), Никита Бучко (69 кг), Владислава Андреева (75 кг), Алексей Алферов (81 кг), Егор Лашков (91 кг), а также Дарья Дикова (54 кг).

Победители юниорского чемпионата Европы получили право выступить на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айересе.

 В Орше бомж обворовал церковь
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Болельщики посмеялись над вариантами девиза для сборной России
«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче ЛЕ
Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя
Спорт-Экспресс
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь