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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

WBA обязала Лару и Херда провести незамедлительный реванш

Чемпионский комитет Всемирной ассоциации бокса (WBA) постановил, что бойцам первого среднего веса кубинцу Эрисланди Ларе (25−3−2, 14 КО) и американцу Джарретту Херду (22−0, 15 КО) необходимо провести незамедлительный реванш.

Обе стороны были проинформированы о том, что на переговоры у них есть стандартный в таких случаях 30-дневный срок.

Напомним, 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) обладатель титула IBF Херд в близком, конкурентном поединке победил раздельным решением судей чемпиона WBA Super/IBO Лару — решающим стал 12-й раунд поединка, в котором кубинец побывал в тяжелом нокдауне.

После боя Лара посетовал на очередной несправедливый вердикт и потребовал реванша, а Херд отметил, что никакого реванша экс-чемпиону предоставлять не собирается, а предпочитает еще один объединительный бой — с чемпионом-соотечественником, обладателем титула WBC Джермеллом Чарло (30−1, 15 КО).

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