WBA обязала Лару и Херда провести незамедлительный реванш

Обе стороны были проинформированы о том, что на переговоры у них есть стандартный в таких случаях 30-дневный срок.

Напомним, 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) обладатель титула IBF Херд в близком, конкурентном поединке победил раздельным решением судей чемпиона WBA Super/IBO Лару — решающим стал 12-й раунд поединка, в котором кубинец побывал в тяжелом нокдауне.