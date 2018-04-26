WBA обязала Лару и Херда провести незамедлительный реванш

Обе стороны были проинформированы о том, что на переговоры у них есть стандартный в таких случаях 30-дневный срок.
Напомним, 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) обладатель титула IBF Херд в близком, конкурентном поединке победил раздельным решением судей чемпиона WBA Super/IBO Лару — решающим стал 12-й раунд поединка, в котором кубинец побывал в тяжелом нокдауне.
После боя Лара посетовал на очередной несправедливый вердикт и потребовал реванша, а Херд отметил, что никакого реванша экс-чемпиону предоставлять не собирается, а предпочитает еще один объединительный бой — с чемпионом-соотечественником, обладателем титула WBC Джермеллом Чарло (30−1, 15 КО).