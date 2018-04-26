Дэниэл Джейкобс: Для Головкина я слишком большой риск

— Нет, я не получал предложений от Головкина. Мне они не звонили. Да я и не ждал их звонка. Я знаю, что в ближайшее время они не будут этого делать. Для них я слишком большой риск. К тому же я к тому моменту уже тренировался и имел собственный поединок. На сегодняшний день ко мне не поступало никаких предложений от GGG, и они даже не говорят о потенциальном бое со мной в будущем, — ответил в разговоре с журналистами американец.