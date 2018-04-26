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10:20 (мск), источник: Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Для Головкина я слишком большой риск

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Regular) Дэниэл Джейкобс сказал, что представители Геннадия Головкина не выходили на него после известия об отказе Сауля Альвареса боксировать 5 мая, сообщает Sports.kz.

— Нет, я не получал предложений от Головкина. Мне они не звонили. Да я и не ждал их звонка. Я знаю, что в ближайшее время они не будут этого делать. Для них я слишком большой риск. К тому же я к тому моменту уже тренировался и имел собственный поединок. На сегодняшний день ко мне не поступало никаких предложений от GGG, и они даже не говорят о потенциальном бое со мной в будущем, — ответил в разговоре с журналистами американец.

В марте 2017 года Джейкобс проиграл Головкину единогласным решением судей в 12-раундовом бою.

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