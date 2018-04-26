«Других вариантов нет». Елеусинов готов сражаться с чемпионами

— В субботу тебе предстоит дебют. Скажем, этот тест ты сдашь. С кем бы ты хотел сразиться из своей весовой категории?

— Смотря, как я буду расти в карьере. Хотелось бы драться с лучшими, это естественно. С чемпионами, у которых есть титулы. Неважно, кто это будет. Будь эти титулы у Эррола Спенса, у Кита Турмана или у других ребят.

— В полусреднем дивизионе очень много хороших боксеров.

— Я знаю, но я по природе подхожу к этому весу. Других вариантов у меня нет (улыбается).

— Хочешь сказать что-нибудь твоим болельщикам в Казахстане?