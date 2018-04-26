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Как «Канело» убегал от следующего соперника Головкина
Американский боксер Вилли
Американский боксер Вилли
Встреча Головкина и Мартиросяна состоится на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния).
— Я думаю, что поединок Мартиросяна и Головкина будет запоминающимся. Я давно знаю Ванеса, он может биться как в последний раз, к тому же он имеет огромную мощь. Я рад, что он наконец получил свой шанс на титул, потому что «Канело» отказывался от боя с Ванесом много раз, — отметил
В 2015 году Монро проиграл Головкину техническим нокаутом в шестом раунде.