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10:08 (мск), источник: Sports.kz

Как «Канело» убегал от следующего соперника Головкина

Американский боксер Вилли Монро-младший оценил предстоящий 5 мая бой Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна, сообщает Sports.kz.

Встреча Головкина и Мартиросяна состоится на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния).

— Я думаю, что поединок Мартиросяна и Головкина будет запоминающимся. Я давно знаю Ванеса, он может биться как в последний раз, к тому же он имеет огромную мощь. Я рад, что он наконец получил свой шанс на титул, потому что «Канело» отказывался от боя с Ванесом много раз, — отметил Монро-младший.

В 2015 году Монро проиграл Головкину техническим нокаутом в шестом раунде.

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