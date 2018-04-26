Как «Канело» убегал от следующего соперника Головкина

— Я думаю, что поединок Мартиросяна и Головкина будет запоминающимся. Я давно знаю Ванеса, он может биться как в последний раз, к тому же он имеет огромную мощь. Я рад, что он наконец получил свой шанс на титул, потому что «Канело» отказывался от боя с Ванесом много раз, — отметил Монро-младший.