Команда Уайлдера предложила Джошуа за бой 50 миллионов долларов

Выбор места проведения боя остается за Уайлдером, а время проведения — период с сентября по декабрь этого года.

В предложение не включен пункт о матче-реванше, и оно содержит условие, по которому Джошуа дополнительно получит 50 процентов от общих доходов от боя, если их сумма превысит 100 миллионов долларов.

Напомним, что ранее команда Джошуа предложила Уайлдеру 12,5 миллиона долларов за бой в Великобритании, но оно было не окончательным, и сейчас Хирн намерен встретиться лично с представителями Уайлдера в Нью-Йорке. Ранее Джошуа заявлял, что если команда Уайлдера, назвавшая 12,5 миллиона слишком маленькой долей от 100 миллионов, которые, по их оценке, может принести этот бой, готова гарантировать ему половину (50 миллионов), то он сразу примет их предложение.