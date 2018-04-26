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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Уайлдера предложила Джошуа за бой 50 миллионов долларов

Представители чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (40−0, 39 КО) отправили обладателю титулов WBA, WBO и IBF, британцу Энтони Джошуа (21−0, 20 КО) и его промоутеру Эдди Хирну контрпредложение о проведении объединительного поединка, гарантирующее Джошуа гонорар в размере 50 миллионов долларов, сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на Los Angeles Times.

Выбор места проведения боя остается за Уайлдером, а время проведения — период с сентября по декабрь этого года.

В предложение не включен пункт о матче-реванше, и оно содержит условие, по которому Джошуа дополнительно получит 50 процентов от общих доходов от боя, если их сумма превысит 100 миллионов долларов.

Напомним, что ранее команда Джошуа предложила Уайлдеру 12,5 миллиона долларов за бой в Великобритании, но оно было не окончательным, и сейчас Хирн намерен встретиться лично с представителями Уайлдера в Нью-Йорке. Ранее Джошуа заявлял, что если команда Уайлдера, назвавшая 12,5 миллиона слишком маленькой долей от 100 миллионов, которые, по их оценке, может принести этот бой, готова гарантировать ему половину (50 миллионов), то он сразу примет их предложение.

«Посмотрим, насколько сильно он хочет боя, — сказал промоутер Лу Дибелла, сотрудничающий с Уайлдером. — Энтони Джошуа заявлял, что примет такое предложение. Если Эдди Хирн не настроен изначально на срыв боя, то сейчас у них есть великолепное предложение, которое стоит обдумать. Как гласит бессмертная фраза Миллса Лейна: «Начали!».

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