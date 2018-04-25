Сборная России по боксу завоевала шесть золотых медалей юниорского чемпионата Европы

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Золотые медали завоевали Илья Попов (весовая категория до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг) и Алексей Дронов (свыше 91 кг). Попов также был признан лучшим боксером турнира, а сборная России была признана лучшей мужской командой.

Серебряными призерами стали Дмитрий Батяй (до 49 кг) и Даниил Тетерев (до 75 кг).

У девушек победу одержала Анастасия Шамонова (до 75 кг). Серебряными медалистками стали Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг) и Анастасия Рыбак (до 81 кг).