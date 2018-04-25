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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Британский эксперт: Елеусинов — настоящий бриллиант для Хирна

Британский эксперт в мире бокса Ли Кормли в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил причину выбора олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова известным британским промоутером Эдди Хирном.

Источник: kfb.kz

В начале марта 27-летний Елеусинов перешел в профессиональный бокс и подписал контракт с Хирном. Дебют полусредневеса намечен на 28 апреля — он пройдет в андеркарте экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса. Бой Елеусинова с американцем Ноа Кидд в Нью-Йорке будет шестираундовым.

«Эдди Хирн приобрел настоящий бриллиант в лице Данияра Елеусинова. Многие британцы недоумевают, почему вместо своего боксера выбор пал на казахстанского бойца. Однако Хирн таким образом расширяет географию.

Елеусинов — первый казахстанец в Matchroom. Всем известно, что боксеры из этой страны славятся своим жестким ударом, выносливостью и силой духа. Всем известен Геннадий Головкин, который всегда доминирует на ринге. Елеусинов отличается от него кардинально. Данияр использует оборонительную тактику. На данный момент у него лучшая защита среди боксеров-любителей.

Хирн создал противостояние Елеусинова и Джоша Келли. Вполне вероятно, что в ближайшее время он может провести их реванш (Елеусинов побеждал Келли на Олимпиаде-2016 — прим.Vesti.kz). Такой поединок вызовет в Англии настоящий ажиотаж. В любом случае, первый бой Елеусинова нужно посмотреть. Это один из самых перспективных боксеров Хирна, и это уже привлекает внимание, — отметил Кормли.

Сам Елеусинов заявил, что ему подобрали подходящего соперника. Его оппонент подчеркнул, что постарается вырубить казахстанца пораньше.

Добавим, что Елеусинов пополнил список клиентов Хирна, в числе Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и другие. В 2017 году Хирн вышел на американский рынок, подписав контракт с Дэниэлом Джейкобсом, который перед этим проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.

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