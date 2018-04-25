Британский эксперт: Елеусинов — настоящий бриллиант для Хирна

Источник: kfb.kz

В начале марта 27-летний Елеусинов перешел в профессиональный бокс и подписал контракт с Хирном. Дебют полусредневеса намечен на 28 апреля — он пройдет в андеркарте экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса. Бой Елеусинова с американцем Ноа Кидд в Нью-Йорке будет шестираундовым.

«Эдди Хирн приобрел настоящий бриллиант в лице Данияра Елеусинова. Многие британцы недоумевают, почему вместо своего боксера выбор пал на казахстанского бойца. Однако Хирн таким образом расширяет географию.

Елеусинов — первый казахстанец в Matchroom. Всем известно, что боксеры из этой страны славятся своим жестким ударом, выносливостью и силой духа. Всем известен Геннадий Головкин, который всегда доминирует на ринге. Елеусинов отличается от него кардинально. Данияр использует оборонительную тактику. На данный момент у него лучшая защита среди боксеров-любителей.

Хирн создал противостояние Елеусинова и Джоша Келли. Вполне вероятно, что в ближайшее время он может провести их реванш (Елеусинов побеждал Келли на Олимпиаде-2016 — прим.Vesti.kz). Такой поединок вызовет в Англии настоящий ажиотаж. В любом случае, первый бой Елеусинова нужно посмотреть. Это один из самых перспективных боксеров Хирна, и это уже привлекает внимание, — отметил Кормли.

Сам Елеусинов заявил, что ему подобрали подходящего соперника. Его оппонент подчеркнул, что постарается вырубить казахстанца пораньше.