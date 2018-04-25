Промоутер «Канело» сказал, когда состоится рематч с Головкиным
Как сообщалось ранее, лагерь чемпиона по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина нацелился на
Как сообщалось ранее, лагерь чемпиона по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина нацелился на
«“Канело” проходил множество тестов на допинг ранее. И всегда всё было в порядке. Нынешний случай — это неудачное стечение обстоятельств
Головкин теперь должен отправиться на выходные во время прзднования Синко Де Майо, и встретится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном в StubHub в Карсоне, штат Калифорния. И в случае победы будет организовываться поединок Головкина с Альваресом.
«Для меня то будет важным событием. Мы должны организовать поединок Альвареса и Головкина в сентябре».