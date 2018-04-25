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15:08 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер «Канело» сказал, когда состоится рематч с Головкиным

Как сообщалось ранее, лагерь чемпиона по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина нацелился на матч-реванш с Саулем «Канело» Альваресом на сентябрь 2018 года… и теперь Оскар Де Ла Хойя, который продвигает Альвареса, подтвердил, что этот план действителен.

«“Канело” проходил множество тестов на допинг ранее. И всегда всё было в порядке. Нынешний случай — это неудачное стечение обстоятельств из-за зараженного мяса. “Канело” не обманщик».

Головкин теперь должен отправиться на выходные во время прзднования Синко Де Майо, и встретится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном в StubHub в Карсоне, штат Калифорния. И в случае победы будет организовываться поединок Головкина с Альваресом.

«Для меня то будет важным событием. Мы должны организовать поединок Альвареса и Головкина в сентябре».

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