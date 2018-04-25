Билли Джо Сондерс: Головкин видит во мне угрозу и боится

По мнению Сондерса, решение GGG 5 мая встретиться с проходным соперником в лице Ванеса Мартиросяна, а не с ним, свидетельствует о намерении избежать поединка за все пояса.

— Я считаю, что если бы они по-настоящему хотели со мной биться и не считали меня угрозой, то поединок уже был бы сделан.

Но думаю, они знают, что в данный момент бой против меня — это плохо для бизнеса. Головкин и «Канело» встретятся позже в этом году и заработают примерно по 50 миллионов фунтов каждый. Захочет ли Головкин воспользоваться шансом и перед этим сразиться со мной?