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09:54 (мск), источник: Sports.kz

Билли Джо Сондерс: Головкин видит во мне угрозу и боится

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс заявил, что казахстанский боксер Геннадий Головкин опасается проводить с ним объединительный бой за звание абсолютного чемпиона в их категории, сообщает Sports.kz.

По мнению Сондерса, решение GGG 5 мая встретиться с проходным соперником в лице Ванеса Мартиросяна, а не с ним, свидетельствует о намерении избежать поединка за все пояса.

— Я считаю, что если бы они по-настоящему хотели со мной биться и не считали меня угрозой, то поединок уже был бы сделан.

Но думаю, они знают, что в данный момент бой против меня — это плохо для бизнеса. Головкин и «Канело» встретятся позже в этом году и заработают примерно по 50 миллионов фунтов каждый. Захочет ли Головкин воспользоваться шансом и перед этим сразиться со мной?

Это показывает, что он боится со мной встретиться, потому что, будь это так легко, он принял бы бой, забрал мой пояс, и рематч с «Канело» стал бы еще более значимым, — цитирует Сондерса Daily Star.

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