Промоутер Сондерса сделал неожиданное признание о команде Головкина

Фрэнк считает, что стороны Головкина и Альвареса заключили «закулисную» сделку, чтобы GGG был готов встретиться с «Канело» в его первом бою после отбывания шестимесячной дисквалификации за допинг, поэтому казахстанцем был выбран сравнительно легкий оппонент.

— Мне кажется, он просто хочет провести бой, чтобы потянуть время. Они никогда не были заинтересованы в поединке с Билли Джо. Хотя он в любом случае не был бы доступен на 5 мая, но они никогда всерьез этого не желали, — отметил в интервью Express.co.uk Уоррен.