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09:52 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Сондерса сделал неожиданное признание о команде Головкина

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, заявил, что команда Геннадия Головкина никогда всерьез не планировала проводить объединительный бой с его клиентом, сообщает Sports.kz.

По мнению промоутера, майский поединок Головкина с Ванесом Мартиросяном является просто промежуточным событием перед запланированным осенью рематчем с Саулем Альваресом.

Фрэнк считает, что стороны Головкина и Альвареса заключили «закулисную» сделку, чтобы GGG был готов встретиться с «Канело» в его первом бою после отбывания шестимесячной дисквалификации за допинг, поэтому казахстанцем был выбран сравнительно легкий оппонент.

— Мне кажется, он просто хочет провести бой, чтобы потянуть время. Они никогда не были заинтересованы в поединке с Билли Джо. Хотя он в любом случае не был бы доступен на 5 мая, но они никогда всерьез этого не желали, — отметил в интервью Express.co.uk Уоррен.

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