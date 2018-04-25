Чарло назвал Головкина потрясающим чуваком и отвел ему место в Зале славы бокса

Чарло в минувший уик-энд нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После этой победы Джермалл бросил вызов казахстанцу.

«Я бы хотел, чтобы моим следующим соперником был Головкин. Потому что он уже на спаде, а я хочу получить шанс сразиться с одним из лучших среди тех, кто будет в Зале славы бокса. Да и многие во всем мире захотят увидеть такой бой. Я имею ввиду, этот чувак — он потрясающий, поэтому я хочу в ринг к нему, чтобы испытать и свои таланты», — цитирует Чарло BoxingScene.com.

В то же время американец заявил, что не против и боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), если у того не будет в сентябре реванше против Головкина, либо он побьет казахстанца.

«Если мне когда-то выпадет шанс схлестнуться с кем-то из этих ребят, я вам гарантирую: вы увидите, что так много они еще не пропускали, и так часто не мазали своими ударами», — добавил Чарло.