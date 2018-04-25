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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Чарло назвал Головкина потрясающим чуваком и отвел ему место в Зале славы бокса

«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с лидером дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Чарло в минувший уик-энд нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После этой победы Джермалл бросил вызов казахстанцу.

«Я бы хотел, чтобы моим следующим соперником был Головкин. Потому что он уже на спаде, а я хочу получить шанс сразиться с одним из лучших среди тех, кто будет в Зале славы бокса. Да и многие во всем мире захотят увидеть такой бой. Я имею ввиду, этот чувак — он потрясающий, поэтому я хочу в ринг к нему, чтобы испытать и свои таланты», — цитирует Чарло BoxingScene.com.

В то же время американец заявил, что не против и боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), если у того не будет в сентябре реванше против Головкина, либо он побьет казахстанца.

«Если мне когда-то выпадет шанс схлестнуться с кем-то из этих ребят, я вам гарантирую: вы увидите, что так много они еще не пропускали, и так часто не мазали своими ударами», — добавил Чарло.

Ранее Чарло назвал себя ночным кошмаром для Головкина и раскритиковал того за уклонение от боя с ним. А тренер американца уличил казахстанца в трусости перед его подопечным.

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