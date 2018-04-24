Британский эксперт оценил выбор Мартиросяна для Головкина и предложил ему соперников для следующего боя

Их поединок состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). В этом бою GGG будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Сегодня, 24 апреля, боксеры встретились на мероприятий в Глендейле, по окончании которого провели традиционную дуэль взглядов.

«Бой с Мартиросяном — проходной для GGG. Это ясно каждому. Вопрос в другом, кто самый оптимальный вариант на осень. Бой с «Канело», скорее всего, оставят на следующий год, а это значит на выбор остаются четыре претендента: Сондерс, Мурата, Чарло или Деревянченко. Два обязательных претендента или бой в Японии.

Наибольший интерес представляет его возможный бой с Сондерсом. Это будет хорошая схватка. Для завоевания азиатского рынка идеален вариант поединка с японцем Муратой. Украинец Деревянченко — малоизвестный боксер. Я не думаю, что у него есть реальный шанс получить бой с GGG. Остается обязательный претендент по линии WBC американец Чарло.

На мой взгляд, Чарло — самый опасный из всех потенциальных соперников. Все эти факторы будут учитываться командой GGG. В любом случае они держат в голове матч-реванш с «Канело», а значит, будут предельно осторожны в выборе соперника для следующего боя, — отметил Кормли.

Ранее Головкин назвал Мартиросяна непростым соперником, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.