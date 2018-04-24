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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по нескольким версиям британец Тайсон Фьюри сообщил, что ему возвращена боксерская лицензия.

Источник: Reuters

Фьюри на своей странице в Instagram разместил фотографию лицензии, написав: «Я официально вернулся».

В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, однако впоследствии стало известно, что две допинг-пробы были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.

Фьюри одержал 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. Ранее в апреле сообщалось, что следующий бой 29-летнего британца состоится 9 июня в Манчестере, имя его соперника пока не объявлено.

Cкриншот страницы Тайсона Фьюри в Instagram. | Источник: РИА "Новости"
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