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20:18 (мск), источник: Sports.kz

О’Салливан раскрыл причины срыва боя с Головкиным

Тренер ирландского боксера Гэри О’Салливана (27−2, 19 КО) Паскаль Коллинс объяснил, почему они отказались от боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) на «Синко де майо», сообщает Sports.kz.

— На первое предложение — будем ли мы драться с Головкиным — мы ответили «да». Это было великолепное предложение. HBO и PPV. Потом внезапно стал «обычный» HBO в Вегасе. Новое предложение было существенно урезано, но оно все еще было достаточно хорошим. Но затем бой перевезли в Лос-Анджелес, и предложение стало совсем другим. Окончательный контракт отличался от того, который мы обсуждали в разговоре за два дня до этого, — сказал Коллинс.

В итоге Головкин 5 мая проведет бой на StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

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