О’Салливан раскрыл причины срыва боя с Головкиным

— На первое предложение — будем ли мы драться с Головкиным — мы ответили «да». Это было великолепное предложение. HBO и PPV. Потом внезапно стал «обычный» HBO в Вегасе. Новое предложение было существенно урезано, но оно все еще было достаточно хорошим. Но затем бой перевезли в Лос-Анджелес, и предложение стало совсем другим. Окончательный контракт отличался от того, который мы обсуждали в разговоре за два дня до этого, — сказал Коллинс.