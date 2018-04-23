О’Салливан раскрыл причины срыва боя с Головкиным
Тренер ирландского боксера Гэри О’Салливана (27−2, 19 КО) Паскаль Коллинс объяснил, почему они отказались от боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) на «Синко де майо», сообщает Sports.kz.
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Тренер ирландского боксера Гэри О’Салливана (27−2, 19 КО) Паскаль Коллинс объяснил, почему они отказались от боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) на «Синко де майо», сообщает Sports.kz.
— На первое предложение — будем ли мы драться с Головкиным — мы ответили «да». Это было великолепное предложение. HBO и PPV. Потом внезапно стал «обычный» HBO в Вегасе. Новое предложение было существенно урезано, но оно все еще было достаточно хорошим. Но затем бой перевезли в
В итоге Головкин 5 мая проведет бой на StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) против американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).