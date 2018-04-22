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22:54 (мск), источник: Sports.kz

Озвучена ориентировочная дата боя Головкин — Чарло

Сайт Boxingnews24.com предположил, когда Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) может провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, сообщает Sports.kz.

Напомним, американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) завоевал «временный» титул организации и стал претендентом на полноценный пояс Головкина.

«У чемпиона WBC Геннадия Головкина на 2018 год все бои забронированы: легкий бой с Ванесом Мартиросяном, а затем, вероятнее всего, рематч с Саулем Альваресом в сентябре. Самое раннее, когда Чарло сможет получить бой с Головкиным, — первая половина 2019-го. И это если Геннадий не освободит пояс, не поднимется в весе или не встретится в объединительном поединке с Билли Джо Сондерсом. Наиболее вероятно, что Чарло придется ждать боя с Головкиным до второй половины 2019-го», — пишет издание.

Геннадий Головкин проведет бой 5 мая против Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Мартиросяна — 20, ничья — 59.

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