Озвучена ориентировочная дата боя Головкин — Чарло

«У чемпиона WBC Геннадия Головкина на 2018 год все бои забронированы: легкий бой с Ванесом Мартиросяном, а затем, вероятнее всего, рематч с Саулем Альваресом в сентябре. Самое раннее, когда Чарло сможет получить бой с Головкиным, — первая половина 2019-го. И это если Геннадий не освободит пояс, не поднимется в весе или не встретится в объединительном поединке с Билли Джо Сондерсом. Наиболее вероятно, что Чарло придется ждать боя с Головкиным до второй половины 2019-го», — пишет издание.