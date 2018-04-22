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22:08 (мск), источник: Sports.kz

«Еще раньше». Сделано неожиданное открытие по допингу «Канело» перед рематчем с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал дисквалификацию мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за два положительных допинг-теста перед вторым боем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Также Эмброуз, как и другие его коллеги, возмутился тем, что Всемирный боксерский совет (WBC) не исключает «Канело» из своего рейтинга, даже несмотря на проваленное тестирование.

«Претенденты из ТОП-15 рейтинга WBC должны быть зачислены в программу за чистый бокс, чтобы состоять в этом рейтинге. Но по каким-то причинам “Канело” до сих пор там, несмотря на отсутствие в программе. Непонятно, почему WBC не настаивает на том, чтобы он зарегистрировался. Если бы “Канело” числился в программе за чистый бокс, WBC был бы первым, кто проверил бы его, еще до тестирования VADA в феврале. И WBC был бы первым, кто сообщил бы о положительном тесте на кленбутерол», — пишет автор.

Напомним, Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев. Он сможет вернуться на ринг 17 августа.

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