«Еще раньше». Сделано неожиданное открытие по допингу «Канело» перед рематчем с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал дисквалификацию мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за два положительных
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал дисквалификацию мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за два положительных
Также Эмброуз, как и другие его коллеги, возмутился тем, что Всемирный боксерский совет (WBC) не исключает «Канело» из своего рейтинга, даже несмотря на проваленное тестирование.
«Претенденты из ТОП-15 рейтинга WBC должны быть зачислены в программу за чистый бокс, чтобы состоять в этом рейтинге. Но по
Напомним, Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев. Он сможет вернуться на ринг 17 августа.