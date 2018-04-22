«Еще раньше». Сделано неожиданное открытие по допингу «Канело» перед рематчем с Головкиным

«Претенденты из ТОП-15 рейтинга WBC должны быть зачислены в программу за чистый бокс, чтобы состоять в этом рейтинге. Но по каким-то причинам “Канело” до сих пор там, несмотря на отсутствие в программе. Непонятно, почему WBC не настаивает на том, чтобы он зарегистрировался. Если бы “Канело” числился в программе за чистый бокс, WBC был бы первым, кто проверил бы его, еще до тестирования VADA в феврале. И WBC был бы первым, кто сообщил бы о положительном тесте на кленбутерол», — пишет автор.