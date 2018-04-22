Разобраны причины отказа Головкина от боя с Деревянченко

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван режим сна, приближающий людей к смерти
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Шинник
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Болонья
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг
Мариуполь
Хоккей. Европа
15:20
Чехия
Россия
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Интер
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Амкар
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Майнц
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Авангард К
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Труа
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Суонси
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Шальке-04
Хоккей. Европа
19:15
Швеция
Финляндия
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Алавес
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Торонто Мэйпл Ливз4
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
Кучеров обновил рекорд «Тампы» по числу очков в серии плей-офф
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
12От Тихонова до Знарка: все тренеры сборной России
11:49 (мск), источник: Sports.kz

Разобраны причины отказа Головкина от боя с Деревянченко

Журналист сайта Boxingnews24.com Шон Джон рассказал о ситуации с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО), сообщает Sports.kz.

«Не думаю, что раз Головкин избегает боя с Сергеем Деревянченко, это обязательно из-за страха. Скорее, это ситуация, когда он и его промоутер Том Леффлер не чувствовали, что времени для подготовки этого поединка достаточно. Деревянченко — не тот боец, с которым нужно драться за три недели. Если бы всё было наоборот — Деревянченко был чемпионом, то он вряд ли бы сам согласился защищать пояс с Головкиным с уведомлением за три недели. Деревянченко готов принять бой, но он — не чемпион мира, и, вероятно, не получит его до 2019 года. Несмотря на большое количество нокаутом, украинец — не сильный панчер. Его нокауты были против слабой оппозиции. Он дрался лишь с одним хорошим бойцом — Туреано Джонсоном. Деревянченко — достойный боксер, но он, скорее всего, проиграет, если бой с GGG случится. Дэнни Джейкобс и Джермалл Чарло гораздо талантливее него и лучше в “физике”, навыках, скорости, атлетизме. К тому же, Деревянченко недостаточно знаменит — обычные болельщики не знают, кто это, он вообще не известен в США», — пишет автор.

Озвучены интересные детали контракта на рематч Головкин - «Канело»
Кубок короля: из Мадрида в Барселону
Дзюба и «Арсенал» заплатили за игру с «Зенитом»
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
Кучеров обновил рекорд «Тампы» по числу очков в серии плей-офф
Сергачев и Кучеров вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место в РФПЛ
«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь