Разобраны причины отказа Головкина от боя с Деревянченко

«Не думаю, что раз Головкин избегает боя с Сергеем Деревянченко, это обязательно из-за страха. Скорее, это ситуация, когда он и его промоутер Том Леффлер не чувствовали, что времени для подготовки этого поединка достаточно. Деревянченко — не тот боец, с которым нужно драться за три недели. Если бы всё было наоборот — Деревянченко был чемпионом, то он вряд ли бы сам согласился защищать пояс с Головкиным с уведомлением за три недели. Деревянченко готов принять бой, но он — не чемпион мира, и, вероятно, не получит его до 2019 года. Несмотря на большое количество нокаутом, украинец — не сильный панчер. Его нокауты были против слабой оппозиции. Он дрался лишь с одним хорошим бойцом — Туреано Джонсоном. Деревянченко — достойный боксер, но он, скорее всего, проиграет, если бой с GGG случится. Дэнни Джейкобс и Джермалл Чарло гораздо талантливее него и лучше в “физике”, навыках, скорости, атлетизме. К тому же, Деревянченко недостаточно знаменит — обычные болельщики не знают, кто это, он вообще не известен в США», — пишет автор.