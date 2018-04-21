«Он понимал». Головкина назвали главной причиной допинга «Канело»

«Телосложение “Канело” выглядело иначе, чем перед первым боем с Головкиным, и у фанатов вызвало подозрение, что он принимает препараты, повышающие эффективность. Известно, что допинг может поднять бойца на другой уровень — они могут побороться с теми, с кем естественное побороться не смогли бы. Для мошенников есть лазейка: тестирование VADA проходит не круглый год, а лишь в тренировочном лагере. Боксу нужно изменить отношение в этом плане, чтобы оно проводилось круглогодично», — пишет автор.