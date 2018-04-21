«Он понимал». Головкина назвали главной причиной допинга «Канело»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан0
Беневенто0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика0
Химки0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Генгам2
Монако0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц0
Кан0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза1
Анже0
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д4
Байер0
Хоккей. Европа
19:15
Россия1
Финляндия2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи0
Урал1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель5
Лилль1
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта1
Валенсия1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград4
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д4
Ворскла2
Хоккей. НХЛ
22.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг2
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф0
Герта3
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-960
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт2
Вердер0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел4
Олимпиец1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Рома3
Хоккей. Европа
15:20
Чехия3
Швеция1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Волгарь3
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Бромвич Альбион2
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург4
Динамо СПб3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей3
Томь2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Тюмень2
Все события
Колоссальные убытки: в США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Венгер в «Зените». Это реально?
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
12От Тихонова до Знарка: все тренеры сборной России
20:35 (мск), источник: Sports.kz

«Он понимал». Головкина назвали главной причиной допинга «Канело»

Журналист Boxing247.com Ларри Джордан прокомментировал дисквалификацию Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за употребление допинга перед рематчем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: AP 2018

«Телосложение “Канело” выглядело иначе, чем перед первым боем с Головкиным, и у фанатов вызвало подозрение, что он принимает препараты, повышающие эффективность. Известно, что допинг может поднять бойца на другой уровень — они могут побороться с теми, с кем естественное побороться не смогли бы. Для мошенников есть лазейка: тестирование VADA проходит не круглый год, а лишь в тренировочном лагере. Боксу нужно изменить отношение в этом плане, чтобы оно проводилось круглогодично», — пишет автор.

«Канело» дисквалифицирован на шесть месяцев и сможет вернуться на ринг 17 августа.

Озвучены интересные детали контракта на рематч Головкин - «Канело»
Венгер в «Зените». Это реально?
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Бердыев Карпина обыграть не смог. Обзор матча «Рубин» - «Ростов»
Фетисов: Если это Знарок обиделся, он не прав
Игровой свитер Овечкина — шестой среди самых продаваемых в НХЛ
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь