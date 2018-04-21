Казахстанский боксер одержал вторую победу подряд на профи-ринге
Поединок состоялся в США.
Поединок состоялся в США.
Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов одержал вторую победу подряд на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рахманкулов принял участие в вечере бокса, который состоялся в Бербанке (штат Калифорния, США). В качестве соперника выступил колумбиец Джон Леон, не имевший ранее поражений.
Бой в лимите первого среднего веса продлился все запланированные шесть раундов. Итогом противостояния стала победа казахстанца — 58−56, 59−55, 59−55.
Напомним, осенью прошлого года Сагадат отправился в Окснард (штат Калифорния), где провел совместные тренировки с Мадияром Ашкеевым, Мейиримом Нурсултановым и Асхатом Уалихановым.
В профи дебютировал 17 февраля с досрочной победой над американцем Ноэлем Эскуэдой.
Любительскую карьеру провел в весовой категории до 69 килограммов. Боксер становился чемпионом Казахстана (2013) и серебряным призером турнира (2014).
Его дела в профи ведет знаменитый менеджер Эгис Климас. Помимо Рахманкулова, среди его клиентов и другие казахстанцы: Канат Ислам, Мадияр Ашкеев, Мейирим Нурсултанов, Асхат Уалиханов.