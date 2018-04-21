Комментатор HBO обвинил Головкина в избегании серьезных и сильных соперников

Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман обвинил казахстанца Геннадия Головкина в избегании серьезной оппозиции. По его словам, сказанным в интервью First ESPN, GGG превратился в того, от кого сам «страдал» в прошлое время.

«Вместо того, чтобы сражаться с Сергеем Деревянченко, защищаясь в бою от хорошего технического бойца, непобежденным в данное время, который представляет угрозу, Головкин выходит на ринг против Ванесса Мартиросяна. Да, он является известным бойцом в боксерских кругах, но только в первом среднем весе. К тому же, он не бился два года и вряд ли станет сложной задачей для GGG.

Причина, из-за которой репутация Головкина «упадет» в краткосрочной перспективе, заключается в том, что в течение многих лет именно от него бегали большинство боксеров. Ни одна звезда не хотела с ним драться. И внезапно он сам превратился в того, кто избегает. Вместо того, чтобы биться с обязательным претендентом, он выбирает «легкую прогулку». Вероятно, чтобы привлечь публику. В их глазах он будет выглядеть хорошо, и удержит их внимание вплоть до второго боя с «Канело».

Нет ни одного намека на бой с кем-то вроде Андраде, или с одним из братьев Чарло, или с кем-то, кто намного лучше, чем Мартиросян. Вот, например, в случае с Андраде — он готов драться прямо сейчас.

Вывод из всей этой ситуации, конечно, когда он выиграет Мартиросяна, люди забудут об этом всем и он вернется к тому, чтобы быть GGG, к парню, которого все хотят видеть.

Бой с Альваресом превратился из одного из самых зрелищных противостояний. Многие люди подумали, что GGG выиграл его, но бой закончился ничьей. Я думаю, что эта ничья была оправдана. Я также думаю, что GGG выиграл.

Что касается Мартиросяна — он хороший боец, но не средневес. Он явный сейчас аутсайдер. Но все эти детали будут забыты, если Головкин одержит победу. И все с нетерпением будут ждать его возвращения на ринг в бою с «Канело». Пока же его репутация подмочена, — резюмировал Келлерман.