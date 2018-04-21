Комментатор HBO обвинил Головкина в избегании серьезных и сильных соперников
Эксперт считает, что бой с Мартиросяном навредит репутации казахстанца.
Эксперт считает, что бой с Мартиросяном навредит репутации казахстанца.
Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман обвинил казахстанца Геннадия Головкина в избегании серьезной оппозиции. По его словам, сказанным в интервью First ESPN, GGG превратился в того, от кого сам «страдал» в прошлое время.
«Вместо того, чтобы сражаться с Сергеем Деревянченко, защищаясь в бою от хорошего технического бойца, непобежденным в данное время, который представляет угрозу, Головкин выходит на ринг против Ванесса Мартиросяна. Да, он является известным бойцом в боксерских кругах, но только в первом среднем весе. К тому же, он не бился два года и вряд ли станет сложной задачей для GGG.
Причина,
Нет ни одного намека на бой с
Вывод из всей этой ситуации, конечно, когда он выиграет Мартиросяна, люди забудут об этом всем и он вернется к тому, чтобы быть GGG, к парню, которого все хотят видеть.
Бой с Альваресом превратился из одного из самых зрелищных противостояний. Многие люди подумали, что GGG выиграл его, но бой закончился ничьей. Я думаю, что эта ничья была оправдана. Я также думаю, что GGG выиграл.
Что касается Мартиросяна — он хороший боец, но не средневес. Он явный сейчас аутсайдер. Но все эти детали будут забыты, если Головкин одержит победу. И все с нетерпением будут ждать его возвращения на ринг в бою с «Канело». Пока же его репутация подмочена, — резюмировал Келлерман.
Напомним, в предстоящем бою с Ванесом Мартиросяном (США), который состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, пригороде