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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Мэнни Пакьяо рассказал о планах сделать чемпионом мира боксера из Казахстана

Филиппинец Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) рассказал о планах по развитию собственной промоутерской компании MP Promotions. Он пообещал найти в Азии новых чемпионов мира, сообщает The Manila Times.

Источник: Reuters

Следующий бой Пакьяо проведет 15 июля в Куала-Лумпуре, а его соперником станет аргентинец Лукас Матиссе (39−4, 36 КО), владеющий поясом «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе. Организатором вечера бокса выступает MP Promotions, которая организована еще в 2006 году и на данный момент имеет в своем активе 15 вечером бокса.

Как промоутер Пакьяо намерен искать таланты по всему континенту, в том числе и в Центральной Азии, к которой относится Казахстан.

«В Азии есть таланты. Мы видим боксеров из Филиппин, Китая, Таиланда и даже из Ближнего Востока и Центральной Азии, которые способны стать чемпионами мира, но им не дают шанс реализовать мечту.

MP Promotions поможет им осуществить мечты. Мы сделаем их бои за титулы чемпиона мира в наших вечерах бокса. Это ведь не только пропаганда спорта — мы еще и будем помогать азиатским странам улучшать отношения друг с другом. Это ведь хорошо? Никакой войны. Если кто-то хочет сражаться, то пусть делает это на ринге, — с улыбкой сказал Пакьяо на пресс-конференции.

На этой же пресс-конференции Пакьяо сообщил, что в андеркарте боя с Матиссе может пройти бой за титул чемпиона мира с участием казахстанца, однако фамилию боксера он не назвал.

39-летний Пакьяо дебютировал в профи в 1995 году. Он — единственный в истории боксер, который становился чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

В марте 2003 года Пакьяо техническим нокаутом в пятом раунде в Маниле победил казахстанца Серикжана Ешмагамбетова (20−12−1, 10 КО), хотя до этого и сам побывал в нокдауне. К тому моменту филиппинец уже был чемпионом мира, но пояс на кону в этом поединке не стоял.

Добавим, что чемпионами мира становились четыре казахстанца. Первым в историю свое имя вписал чемпион IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров (38−3−1, 32 КО), а после него Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) владел поясами WBA (Super) и WBA (Regular) в полутяжелом и тяжелом весах, Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО) завоевывал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем дивизионе, а прямо сейчас средневесу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) принадлежат пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

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