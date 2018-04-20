Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
На Землю упало нечто странное
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Израиль планирует уничтожить российские С-300 - эксперт
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
15Венгер вновь не смог победить в Москве
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
16:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Ванес — талантливый боец. Он будет интереснее Брука». Американский журналист прокомментировал выбор Мартиросяна в соперники Головкину

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил шансы американского боксера армянского происхождения Ванеса Мартиросяна в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

Поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Читайте также
Стала известна стоимость билетов на бой Головкин — Мартиросян

В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией.

«В этом бою будет нокаут, но если Ванес будет бороться, то может продержаться подольше. Я считаю, что Головкин нокаутирует его в промежутке между пятым и седьмым раундами.

Ванес — талантливый боец. Главный вопрос, что он будет драться в лимите среднего веса. Борьба с Головкиным нанесла тяжелые раны Келлу Бруку. У Брука была неправильная тактика, да и шансов против GGG не было никаких. Ванес любит подраться и хорошо держит удар. Он будет поинтереснее Келла, но я не думаю, что он способен выиграть такой бой, — отметил Джей.

Отметим, что в сентябре 2016 года британец Келл Брук, поднявшийся на две весовые категории, проиграл Головкину техническим нокаутом в пятом раунде и получил перелом правой глазницы.

Телеканал HBO уже рассказал об условиях проведения боя Головкин — Мартиросян. После официального объявления GGG назвал предстоящий бой самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

"Ванес - талантливый боец. Он будет интереснее Брука". Американский журналист прокомментировал выбор Мартиросяна в соперники Головкину
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Фотографии, которые поражают воображение! Конкурс Всемирной организации фотографии подвел итоги.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь