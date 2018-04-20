«Ванес — талантливый боец. Он будет интереснее Брука». Американский журналист прокомментировал выбор Мартиросяна в соперники Головкину

Поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

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В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией.

«В этом бою будет нокаут, но если Ванес будет бороться, то может продержаться подольше. Я считаю, что Головкин нокаутирует его в промежутке между пятым и седьмым раундами.

Ванес — талантливый боец. Главный вопрос, что он будет драться в лимите среднего веса. Борьба с Головкиным нанесла тяжелые раны Келлу Бруку. У Брука была неправильная тактика, да и шансов против GGG не было никаких. Ванес любит подраться и хорошо держит удар. Он будет поинтереснее Келла, но я не думаю, что он способен выиграть такой бой, — отметил Джей.

Отметим, что в сентябре 2016 года британец Келл Брук, поднявшийся на две весовые категории, проиграл Головкину техническим нокаутом в пятом раунде и получил перелом правой глазницы.