Рябинский: Сторона Поветкина хочет взыскать с Уайлдера компенсацию морального ущерба

«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба. За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксеров. Я никому не позволю их безнаказанно оскорблять и обижать», — сказал Рябинский, которого цитирует RT.
По его словам, к делу были привлечены многие эксперты, в том числе создатели мельдония. «Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нем более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», — добавил Рябинский.
В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина дала положительный результат на наличие в организме следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство. В пятницу стало известно, что суд Нью-Йорка присудил стороне Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете. А стороне Уайлдера отказано во всех требованиях.