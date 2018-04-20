Рябинский: Сторона Поветкина хочет взыскать с Уайлдера компенсацию морального ущерба

Источник: РИА "Новости"

«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба. За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксеров. Я никому не позволю их безнаказанно оскорблять и обижать», — сказал Рябинский, которого цитирует RT.

По его словам, к делу были привлечены многие эксперты, в том числе создатели мельдония. «Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нем более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», — добавил Рябинский.