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15:33 (мск), источник: Р-Спорт

Рябинский: Сторона Поветкина хочет взыскать с Уайлдера компенсацию морального ущерба

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сторона российского боксера Александра Поветкина намерена через суд взыскать с американца Деонтея Уайлдера компенсацию морального ущерба за некорректные высказывания в адрес россиянина после того, как суд Нью-Йорка вынес решение в пользу Поветкина по «мельдониевому делу», заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Источник: РИА "Новости"

«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба. За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксеров. Я никому не позволю их безнаказанно оскорблять и обижать», — сказал Рябинский, которого цитирует RT.

По его словам, к делу были привлечены многие эксперты, в том числе создатели мельдония. «Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нем более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», — добавил Рябинский.

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина дала положительный результат на наличие в организме следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство. В пятницу стало известно, что суд Нью-Йорка присудил стороне Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете. А стороне Уайлдера отказано во всех требованиях.

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