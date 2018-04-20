Команда Поветкина может продолжить судиться с Уайлдером

«Продолжение суда по иску на $ 34,5 млн к Уайлдеру за ущерб репутации зависит от решения Рябинского (глава промоутерской компании «Мир Бокса». — Прим. «Чемпионата») и Поветкина. Это их репутация. Иск не отозван, а приостановлен. Он лежит на столе судьи, мы его двинем вперёд или заберём. Всё будет зависеть от позиции Андрея. По тому, как сейчас принималось решение, я считаю, что у нас есть хорошие шансы взыскать хотя бы часть этой суммы.

Совершенно очевидно, что Поветкину и Рябинскому нанесён репутационный ущерб, судья, хотя прямо об этом не сказал, но дал понять, что видит позицию и аргументы со стороны Александра, чтобы защищать свою репутацию и как минимум рассчитывать на опровержение и многомиллионную компенсацию. Может быть, не 30 млн, как мы изначально заявили. На мой взгляд, Поветкин и Рябинский претендовать могут, но решение зависит от них. Я буду его исполнять, — сказал Карпенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.