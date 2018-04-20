Тренер чемпиона мира сказал, зачем Головкину нужен Мартиросян и сделал прогноз на их бой

— GGG — зверь, и все это знают. Он должен победить. Вроде что-то говорили о бое с молодым мексиканцем из Тихуаны (Хайме Мунгия — прим.), все-таки Синко де Майо — мексиканский праздник, причем в США его отмечают даже больше, чем в Мексике. Возможно, бой с мексиканцем имел бы больше смысла. Но промоутеры не дураки, они знают, что у Головкина уже есть мексиканские болельщики. А Ванес армянин, этих ребят сотни тысяч в Глендейле. Тысяч пять точно придут на арену, верно? Бейся он с мексиканцем, об этом бы знали только мексиканцы, а Ванес приведет новую публику, к тому же он известен тем, что представлял США на Олимпиаде. Так что, это умно. Думаю, GGG победит, но в боксе может произойти все, что угодно, — сказал в беседе с ESNews Гарсия.