«Этот боксер голоден до больших побед». Олимпийский чемпион оценил следующего соперника Головкина

— Я узнал о Мартиросяне только тогда, когда начали объявлять потенциальных соперниках Головкина. Потом, после того, как он уже стал официальным оппонентом Геннадия, я просмотрел несколько его боев.

— Мартиросян, я полагаю, менее опасен, чем другие потенциальные соперники Головкина. Думаю, опасность состоит в том, что Мартиросян голоден до больших побед, и у него будет высокая мотивация. В психологическом настрое на поединок можно ожидать опасности от американца, — а по тактике и технике, я думаю, Головкин выше.