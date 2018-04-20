«Этот боксер голоден до больших побед». Олимпийский чемпион оценил следующего соперника Головкина

— Серик Жумангалиевич, что Вы знаете про соперника Геннадия Ванеса Мартиросяна?
— Я узнал о Мартиросяне только тогда, когда начали объявлять потенциальных соперниках Головкина. Потом, после того, как он уже стал официальным оппонентом Геннадия, я просмотрел несколько его боев.
— Чем опасен этот боксер?
— Мартиросян, я полагаю, менее опасен, чем другие потенциальные соперники Головкина. Думаю, опасность состоит в том, что Мартиросян голоден до больших побед, и у него будет высокая мотивация. В психологическом настрое на поединок можно ожидать опасности от американца, — а по тактике и технике, я думаю, Головкин выше.
Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Букмекерская контора Пари-Матч фаворитом называет казахстанца: победа Головкина — 1.02, ничья — 33.0, победа Мартиросяна — 14.0.