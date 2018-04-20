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13:38 (мск), источник: Sports.kz

«Этот боксер голоден до больших побед». Олимпийский чемпион оценил следующего соперника Головкина

Sports.kz решил узнать мнение о предстоящем бое Геннадия Головкина, а также о том, чего можно ожидать от его соперника, олимпийского чемпиона и депутата Мажилиса Парламента РК Сериком Сапиевым.

— Серик Жумангалиевич, что Вы знаете про соперника Геннадия Ванеса Мартиросяна?

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— Я узнал о Мартиросяне только тогда, когда начали объявлять потенциальных соперниках Головкина. Потом, после того, как он уже стал официальным оппонентом Геннадия, я просмотрел несколько его боев.

— Чем опасен этот боксер?

— Мартиросян, я полагаю, менее опасен, чем другие потенциальные соперники Головкина. Думаю, опасность состоит в том, что Мартиросян голоден до больших побед, и у него будет высокая мотивация. В психологическом настрое на поединок можно ожидать опасности от американца, — а по тактике и технике, я думаю, Головкин выше.

Бой Головкин — Мартиросян состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Букмекерская контора Пари-Матч фаворитом называет казахстанца: победа Головкина — 1.02, ничья — 33.0, победа Мартиросяна — 14.0.

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