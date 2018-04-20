«Головкин просто покалечит Мартиросяна». Чемпионка мира сделала прогноз на следующий бой GGG

Также Шарипова назвала своей пресс-службе конкурентных соперников для Головкина.

«Думаю, Геннадий Головкин быстро и легко нокаутирует Ванеса Мартиросяна. Во-первых, он два года не выходил на ринг, а для поединка с соперником такого уровня все-таки нужны активная боевая практика и высокий уровень оппозиции. На мой взгляд, неправильно выходить против одного из лучших боксеров в мире без боевого опыта. Нужно отдать должное смелости и мужеству армянского боксера, но для его здоровья все может закончиться плачевно. Боюсь, что Головкин его просто покалечит. Ну и во-вторых, стоит отметить разный класс боксеров. Из реально интересных и конкурентных соперников для Головкина номер один — это, конечно, Сауль Альварес.

Также могу назвать Даниэла Джейкобса, потому что бой с ним оставил у болельщиков вопросы. Многие считают, что необходим реванш, чтобы победа Головкина в нем была безоговорочной. До сих пор некоторые говорят, что Джейкобс выиграл у Головкина, хотя это и не так. Но я в любом случае рада, что бой Геннадия Головкина 5 мая состоится и его подготовка не пройдет даром", — отметила Фируза Шарипова.