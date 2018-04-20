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13:22 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин просто покалечит Мартиросяна». Чемпионка мира сделала прогноз на следующий бой GGG

Чемпионка мира по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана сделала прогноз на предстоящий поединок Головкин — Мартиросян. Она считает, что ее соотечественник может покалечить своего оппонента.

Также Шарипова назвала своей пресс-службе конкурентных соперников для Головкина.

«Думаю, Геннадий Головкин быстро и легко нокаутирует Ванеса Мартиросяна. Во-первых, он два года не выходил на ринг, а для поединка с соперником такого уровня все-таки нужны активная боевая практика и высокий уровень оппозиции. На мой взгляд, неправильно выходить против одного из лучших боксеров в мире без боевого опыта. Нужно отдать должное смелости и мужеству армянского боксера, но для его здоровья все может закончиться плачевно. Боюсь, что Головкин его просто покалечит. Ну и во-вторых, стоит отметить разный класс боксеров. Из реально интересных и конкурентных соперников для Головкина номер один — это, конечно, Сауль Альварес.

Также могу назвать Даниэла Джейкобса, потому что бой с ним оставил у болельщиков вопросы. Многие считают, что необходим реванш, чтобы победа Головкина в нем была безоговорочной. До сих пор некоторые говорят, что Джейкобс выиграл у Головкина, хотя это и не так. Но я в любом случае рада, что бой Геннадия Головкина 5 мая состоится и его подготовка не пройдет даром", — отметила Фируза Шарипова.

Напомним, на 5 мая в Лас-Вегасе был запланирован реванш Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Однако из-за двух положительных допинг-проб мексиканский боксер был отстранен от боев на полгода. Новым соперником казахстанского чемпиона стал американец армянского происхождения Ванес Мартиросян. Поединок пройдет на арене «StubHub Center» в Карсоне, США. Фируза Шарипова — чемпионка мира в двух весовых категориях. Свой следующий бой она проведет в июне в Санкт-Петербурге.

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