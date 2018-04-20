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12:31 (мск), источник: Советский спорт

Руслан Проводников: Думал, возьму паузу на год-полтора и соскучусь. Пока не соскучился

Экс-чемпион мира по версии WBO о продолжении карьеры, подъемах в 4 утра и поэзии Есенина.

Источник: Советский спорт

На этой неделе Руслан Проводников впервые посетил Омск, куда прилетел на именной турнир своего товарища — двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Официально на ринг 34-летний «Сибирский Рокки» (25 побед, 5 поражений) не выходил с июня 2016-го. Но это слабо повлияло на число желающих сфотографироваться с экс-чемпионом мира по версии WBO и соавтором «Боя года» по версии журнала The Ring за поединок с американцем Тимоти Брэдли.

— Руслан, что сложнее: полчаса таких фотосессий или один раунд в ринге?
— В ринге все-таки сложнее! А эти фото — тоже наша работа, часть профессии. Причем приятная часть. Считаю своим долгом уделить время тем, кто переживает за боксеров.

— Еще ставишь перед собой какие-то цели, как боксер-профи?
— В этом плане взял паузу. Точку пока не ставил, официально об уходе не объявлял. Но сейчас занимаюсь общественно-политической работой, которая напрямую не связана с боксом.

— Где это происходит?
— Дома, на родине — в Югре. Где родился и вырос. На благо земляков.

— Карьера спортивного функционера привлекает?
— Не уверен. Пока работа нацелена на то, чтобы своим примером пропагандировать ЗОЖ, прививать молодежи нормальные ценности. Хочется оставить после себя что-то хорошее.

— Ты уже увидел пару-тройку боев на турнире Тищенко. Можно в этих ребятах разглядеть будущих звезд?
— Конечно. Тут вполне может выступать новый чемпион. Но чтобы стать большим спортсменом, человек должен сам «вкладывать» в себя. Ежедневный труд. Если ты не захочешь добиться чего-то по-настоящему большого — никто тебе не поможет.

— Кто, по-твоему, входит в тройку лучших боксеров мира прямо сейчас?
— Если честно, за боксом не слежу. Даже не знаю, что там творится! Телевизор стараюсь не смотреть, в интернете не лазить. Для меня это не самая эффективная трата времени. Лучше пробегу десяточку, книжку почитаю.

— Представим весы. На одной чаше «продолжение карьеры», на другой — «отдых».
— Сейчас, скорее, второе. Думал, возьму паузу на год-полтора, соскучусь. Пока не соскучился. Приезжаю на турнир в качестве гостя и понимаю: мне комфортнее за рингом. Если заскучал, съездил в зал, надел перчатки, поспарринговал с ребятами. Или бег. Вот этого реально хочется. Благодаря спорту я сейчас отдыхаю, набираюсь сил. Всю зиму вставал в четыре 4 утра, бегал по 10 км, заряжал молодежь. Вообще, чем раньше встаешь — тем лучше. Когда-то не понимал, в чем кайф, но «жаворонки» реально больше успевают! Лежишь вечером в кровати и понимаешь, сколько всего успел за день. Раньше я был совой, любил поспать. Сейчас в 8 вечера, как правило, дома. Еще через пару часов уже стараюсь спать.

— Бокс даже не снится?
— Нет. И не хочется. Только на местном уровне им интересуюсь. Дома уделяю время спорту, бываю на выездных мероприятиях. Причем не только по боксу. Например, очень люблю стихи. Когда приглашают на поэтические вечера, обязательно прихожу. Сам стихи читаю. Но не пишу. Если писать начну, скажут: «Ну, всё, добоксировался!». Любимый поэт — Есенин. Еще нравится Евтушенко, Гафт, Высоцкий, Тальков. Многое знаю наизусть. Друг в Москве рассказал про стихи Полозковой. Подарил две книги.

— Расскажи, где и когда вы познакомились с Алексеем Тищенко?
— Это было давно. В 2000 году в составе юношеской сборной России ездили на первенство Европы в Афины. Я в весе 48 кг, Алексей — в 54. Где-то на сборах и узнали друг друга. Он тогда, вроде, вторым стал. Но вернулся в Афины спустя четыре года и покорил Олимпиаду. А в 2008-м — еще одну. Выиграл всё, что можно в любительском боксе. Ну, а я, такой вот, «неудачник». Главное достижение в любительской карьере — золото первенства Европы!

— Кому-то больше дано в любителях, кому-то в профи…
— Да, наверное. На свой турнир Алексей меня приглашал еще три года назад. Не получилось. А тут встретились в Сургуте, говорю: «Алексей, когда у тебя турнир-то?» Оказалось, в апреле. Грех было не приехать. В Омске я впервые. Город понравился, погуляли по набережной, где стоят ваши ворота. У нас с женой хобби — «коллекционируем набережные» в городах, где бываем. Так что сегодня после завтрака первым делом поехал на экскурсию. Завтра обещали продолжение.

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