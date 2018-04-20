Руслан Проводников: Думал, возьму паузу на год-полтора и соскучусь. Пока не соскучился

На этой неделе Руслан Проводников впервые посетил Омск, куда прилетел на именной турнир своего товарища — двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Официально на ринг 34-летний «Сибирский Рокки» (25 побед, 5 поражений) не выходил с июня 2016-го. Но это слабо повлияло на число желающих сфотографироваться с
— Руслан, что сложнее: полчаса таких фотосессий или один раунд в ринге?
— В ринге
— Еще ставишь перед собой
— В этом плане взял паузу. Точку пока не ставил, официально об уходе не объявлял. Но сейчас занимаюсь
— Где это происходит?
— Дома, на родине — в Югре. Где родился и вырос. На благо земляков.
— Карьера спортивного функционера привлекает?
— Не уверен. Пока работа нацелена на то, чтобы своим примером пропагандировать ЗОЖ, прививать молодежи нормальные ценности. Хочется оставить после себя
— Ты уже увидел
— Конечно. Тут вполне может выступать новый чемпион. Но чтобы стать большим спортсменом, человек должен сам «вкладывать» в себя. Ежедневный труд. Если ты не захочешь добиться
— Кто,
— Если честно, за боксом не слежу. Даже не знаю, что там творится! Телевизор стараюсь не смотреть, в интернете не лазить. Для меня это не самая эффективная трата времени. Лучше пробегу десяточку, книжку почитаю.
— Представим весы. На одной чаше «продолжение карьеры», на другой — «отдых».
— Сейчас, скорее, второе. Думал, возьму паузу на
— Бокс даже не снится?
— Нет. И не хочется. Только на местном уровне им интересуюсь. Дома уделяю время спорту, бываю на выездных мероприятиях. Причем не только по боксу. Например, очень люблю стихи. Когда приглашают на поэтические вечера, обязательно прихожу. Сам стихи читаю. Но не пишу. Если писать начну, скажут: «Ну, всё, добоксировался!». Любимый поэт — Есенин. Еще нравится Евтушенко, Гафт, Высоцкий, Тальков. Многое знаю наизусть. Друг в Москве рассказал про стихи Полозковой. Подарил две книги.
— Расскажи, где и когда вы познакомились с Алексеем Тищенко?
— Это было давно. В 2000 году в составе юношеской сборной России ездили на первенство Европы в Афины. Я в весе 48 кг, Алексей — в 54.
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— Да, наверное. На свой турнир Алексей меня приглашал еще три года назад. Не получилось. А тут встретились в Сургуте, говорю: «Алексей, когда у тебя