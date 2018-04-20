Ахмедов: В ближайшие 2−3 года планирую биться за чемпионский пояс

Источник: Prosports.kz

Перспективный казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (1−0, КО1) в беседе с корреспондентом Prosports.kz рассказал о дебюте в профессионалах, жизни в Монреале и целях на будущее.

20-летний проспект из Астаны уже сейчас считается одним из самых одаренных боксеров страны. Заявил о себе он на молодежном чемпионате мира по боксу среди любителей в 2016 году, когда оказался лучшим в весе до 69 кг, одержав уверенные победы на турнире. А уже во взрослой сборной он должен был конкурировать с Данияром Елеусиновым и Абылайханом Жусуповым, также чемпионом мира среди молодежи. Но по воле судьбы и Елеусинов, и Ахмедов решили полностью перейти в профессионалы. Если сей шаг Данияра еще можно было предсказать, то решение молодого Садриддина многих удивило. Автор этой статьи считает, что решение было абсолютно правильным.

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Если сам Сауль Альварес начинал карьеру в профи-боксе в 14 лет, то почему бы нашему таланту не сделать это в 20? Стилистически Ахмедову идеально подходит профессиональный бокс. И именно его можно смело считать тем, кто в будущем, даст бог, заменит Геннадия Головкина в среднем весе (не в обиду другим нашим топовым боксерам).

— Садриддин, ты удачно провел дебютный поединок, нокаутировав соперника за полминуты. Рассчитывал на столь быстрый финиш?

— Конечно, я не рассчитывал нокаутировать его за 30 секунд, но был уверен, что бой завершится досрочно. Вышел за нокаутом, так сказать. Хотел сделать яркое шоу в своем дебютном поединке. И было не важно, в каком раунде я его нокаутирую. А то, что это будет, я знал совершенно точно.

— Ты подписал контракт с канадской промоутерской компанией «Eye of the Tiger». Почему выбор пал именно на них?

— Мне было удобно иметь дело именно с канадскими промоутерами. Здесь есть возможность драться как в Канаде, так и в Соединенных Штатах Америки. С этой компанией я увидел больше перспектив, чем с другими. Они предложили хорошие условия, мне все нравится. Для меня как для боксера важно было все это учесть. Где бы я ни дрался, я везде готов защищать честь нашей страны — Казахстана.

— Как тебе Монреаль и Канада в целом?

— Очень нравится Канада. Конечно, с родиной не сравнится. Про канадцев можно сказать, что это гостеприимный народ, тепло нас встретили. И здесь много людей, которые с удовольствием помогут и подскажут выбрать правильный путь.

— Следовательно, можно предположить, что большую часть своих боев ты проведешь в Канаде?

— Вполне возможно. Даст бог, буду проводить бои в двух странах: Канаде и США. Сейчас самое главное для меня — это повышать свой рейтинг. Цель — проводить крупные бои и драться за пояса по основным версиям, будь то WBC или WBA. Сделаю все, чтобы о нашей стране говорили с гордостью. И я уверен, где бы я ни выступал, казахстанские болельщики везде меня поддержат. Если говорить в процентном соотношении, то где-то 50% боев буду проводить в Канаде. И где-то по 25% в Казахстане и Америке.

— Когда нам ждать твоего поединка в Казахстане?

— В будущем будем рассматривать этот вопрос с моим менеджером. Возможно, четвертый или пятый бой в профессионалах проведем в Казахстане. Но сейчас конкретно ничего не могу сказать.

— В Монреале уже стал звездой другой наш казахстанский боксер Батыр Джукембаев. Что можешь сказать о нем? Вы ведь в одной команде теперь.

— Батыр Джукембаев мне как старший брат. То, к чему мы только идем, он уже проделал это два-три года назад. Можно сказать, что Батыр уже созрел как боксер. Здесь все-таки нас, казахов, очень мало. И мы все друг другу как родные братья. За месяц, как я здесь, успели с Батыром и Абылайханом Хусаиновым сродниться. Они помогают в быту, подсказывают, как правильно поступить в той или иной ситуации, в тренировочном процессе дают полезные советы. Я рад их перспективам в профессиональном боксе.

— Тебя в Казахстане уже успели прозвать «казахским Артуро Гатти». Как к этому относишься?

— Возможно, многие считают, что я внешне похож на него. Но я не могу сказать, что я боксер уровня Артуро Гатти. Чтобы достичь этого, мне надо еще очень много трудиться и сделать все необходимое. Именно такую цель я ставлю перед собой.

— Кто твой кумир в боксе?

— У любого спортсмена есть кумир. Хоть и странно прозвучит, но у меня лично его нет. Стараюсь брать все лучшее у великих спортсменов. Но сказать, что нравится один конкретный боксер, я не могу. Потому что величайших примеров много. Майк Тайсон, Мохаммед Али, Флойд Мейвезер — это те боксеры, которые оставили свой след и стиль в истории бокса. Я же не хочу повторяться за ними, а, наоборот, хочу создать свой стиль, чтобы и мне подражали в будущем.

— Какие планы на ближайшие два-три года?

— Биться за титул чемпиона мира, тем самым проводить крупные бои. Для начала хотел бы драться за титул молодежного чемпиона мира. Время покажет. Сейчас буду как можно чаще выходить на ринг, чтобы уже в дальнейшем рейтинг позволял драться за чемпионские пояса. Ведь не секрет, что мечта любого боксера — это чемпионский титул. И я сделаю все, чтобы достичь этой цели.

— Кого бы ты лично сам хотел видеть соперником Головкина в следующем бою?

— Считаю, что с Сергеем Деревянченко получился бы отличный бой. Но у команды Головкина свои цели и задачи. Они сами решают, с кем им драться. Я лишь могу пожелать удачи нашему земляку Геннадию Головкину.

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— С кем из боксеров, выступающих в твоей весовой категории, ты хотел бы встретиться в будущем?

— В будущем эти соперники могут перейти в средний вес либо остаться в первом среднем весе. Я хочу драться с теми боксерами, кто будет чемпионом мира на тот момент по четырем основным версиям.

— Твои мысли по поводу положительных допинг-проб Сауля Альвареса? Как думаешь, он намеренно их принимал?

— Так как я не нахожусь с ним, я не могу ничего сказать. Но он профессиональный спортсмен, и должен знать, что кушает и пьет. Считаю, что Альварес допустил большую ошибку.

Напомним, что Садриддин Ахмедов очень ярко дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав мексиканского оппонента Тони Баррераса (1 — 2, КО1) за 30 секунд.

Кайсар Окасов