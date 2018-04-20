«Его репутации конец». Промоутер Елеусинова высказался о наказании «Канело» за допинг

Стоило ли дисквалифицировать его на более длительный срок? Да. Наложить денежный штраф? Конечно. Так и в любом преступлении — если за него не наказать, это только подтолкнет людей к его совершению. Если вы молодой боксер и думаете о допинге в спорте, и тут видите, что «Канело» Альвареса отстраняют всего на полгода безо всяких штрафов, то вам тоже захочется рискнуть. Почему в Абу-Даби и Дубае такая низкая преступность? Потому что за малейший проступок там сажают в тюрьму. Также нужно поступать и в спорте, вплоть до пожизненных дисквалификаций, — сказал Хирн в интервью iFL.tv.