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11:54 (мск), источник: Sports.kz

«Его репутации конец». Промоутер Елеусинова высказался о наказании «Канело» за допинг

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы казахстанского олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, прокомментировал шестимесячную дисквалификацию Сауля «Канело» Альвареса, провалившего допинг-тест перед рематчем с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

— Не имеет значения, на сколько его отстранили, его репутации в спорте конец. Он великолепный боец, но кто знает, как долго он жульничал?

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Стоило ли дисквалифицировать его на более длительный срок? Да. Наложить денежный штраф? Конечно. Так и в любом преступлении — если за него не наказать, это только подтолкнет людей к его совершению. Если вы молодой боксер и думаете о допинге в спорте, и тут видите, что «Канело» Альвареса отстраняют всего на полгода безо всяких штрафов, то вам тоже захочется рискнуть. Почему в Абу-Даби и Дубае такая низкая преступность? Потому что за малейший проступок там сажают в тюрьму. Также нужно поступать и в спорте, вплоть до пожизненных дисквалификаций, — сказал Хирн в интервью iFL.tv.

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