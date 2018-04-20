Стороне Александра Поветкина присудили 4,3 миллиона долларов

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе также отметили, что суд отказал Уайлдеру во всех требованиях.

«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером», — говорится в сообщении.

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Бой был отменен после того, как допинг-проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже россиян был полностью оправдан. Между сторонами в суде Нью-Йорка шло разбирательство, рассматривалось два дела одновременно: совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).

Утром в пятницу информацию о решении суда подтвердил и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем микроблоге в Instagram.

«Пару часов назад выиграл очередной суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И 4,3 миллиона долларов уходят к нам). Им всем уже понятно, что за попытки обидеть или оскорбить моих парней придётся платить. Причём дорого. Доброе утро всем хорошим людям!» — написал Рябинский.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhx95U7B9UK/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhx95U7B9UK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-20T05:35:53+00:00">19 Апр 2018 в 10:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь, адвокат российской стороны старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко рассказал РИА Новости, что Поветкин имеет право на дальнейшее судебное преследование Уайлдера и имеет основания через суд требовать от американской стороны как минимум опровержения лживых заявлений, а как максимум — денежную компенсацию.

«Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ. Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело, и Рябинский будет принимать решение, будем ли мы идти дальше. Но я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум — денежной компенсации стоит», — сказал Карпенко по телефону.

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Адвокат также сообщил, что со стороны Рябинского и Поветкина не было ни одного нарушения контракта. «Суд признал, что ни Андрей Рябинский, ни Александр Поветкин контракт не нарушили и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера и удовлетворил наши требования, указав на наше право о возмещении репутационного ущерба», — сказал Карпенко.

В феврале 2017 года присяжные заседатели в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк вынесли вердикт, что Поветкин принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен.