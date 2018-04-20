Стороне Александра Поветкина присудили 4,3 миллиона долларов
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд
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«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа
Бой был отменен после того, как
Утром в пятницу информацию о решении суда подтвердил и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем микроблоге в Instagram.
«Пару часов назад выиграл очередной суд в
В свою очередь, адвокат российской стороны старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко рассказал РИА Новости, что Поветкин имеет право на дальнейшее судебное преследование Уайлдера и имеет основания через суд требовать от американской стороны как минимум опровержения лживых заявлений, а как максимум — денежную компенсацию.
«Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ. Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело, и Рябинский будет принимать решение, будем ли мы идти дальше. Но я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум — денежной компенсации стоит», — сказал Карпенко по телефону.
Адвокат также сообщил, что со стороны Рябинского и Поветкина не было ни одного нарушения контракта. «Суд признал, что ни Андрей Рябинский, ни Александр Поветкин контракт не нарушили и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера и удовлетворил наши требования, указав на наше право о возмещении репутационного ущерба», — сказал Карпенко.
В феврале 2017 года присяжные заседатели в федеральном суде Южного округа штата
«Суд выигран в суде первой инстанции. Это большая победа Андрея Рябинского, у него около 4 миллионов долларов было заморожено на счете несколько лет, а сейчас эти деньги будут возвращены Андрею. Несмотря на то что суд присяжных был проигран, нам удалось переломить ситуацию и в итоге выиграть суд и доказать правоту Саши как “чистого” боксера и Рябинского как добросовестного промоутера», — заключил адвокат.