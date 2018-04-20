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11:50 (мск), источник: Р-Спорт

Стороне Александра Поветкина присудили 4,3 миллиона долларов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд Нью-Йорка присудил стороне российского боксера Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы Поветкина.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе также отметили, что суд отказал Уайлдеру во всех требованиях.

«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером», — говорится в сообщении.

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Бой был отменен после того, как допинг-проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже россиян был полностью оправдан. Между сторонами в суде Нью-Йорка шло разбирательство, рассматривалось два дела одновременно: совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).

Утром в пятницу информацию о решении суда подтвердил и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем микроблоге в Instagram.

«Пару часов назад выиграл очередной суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И 4,3 миллиона долларов уходят к нам). Им всем уже понятно, что за попытки обидеть или оскорбить моих парней придётся платить. Причём дорого. Доброе утро всем хорошим людям!» — написал Рябинский.

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В свою очередь, адвокат российской стороны старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко рассказал РИА Новости, что Поветкин имеет право на дальнейшее судебное преследование Уайлдера и имеет основания через суд требовать от американской стороны как минимум опровержения лживых заявлений, а как максимум — денежную компенсацию.

«Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ. Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело, и Рябинский будет принимать решение, будем ли мы идти дальше. Но я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум — денежной компенсации стоит», — сказал Карпенко по телефону.

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Адвокат также сообщил, что со стороны Рябинского и Поветкина не было ни одного нарушения контракта. «Суд признал, что ни Андрей Рябинский, ни Александр Поветкин контракт не нарушили и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера и удовлетворил наши требования, указав на наше право о возмещении репутационного ущерба», — сказал Карпенко.

В феврале 2017 года присяжные заседатели в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк вынесли вердикт, что Поветкин принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен.

«Суд выигран в суде первой инстанции. Это большая победа Андрея Рябинского, у него около 4 миллионов долларов было заморожено на счете несколько лет, а сейчас эти деньги будут возвращены Андрею. Несмотря на то что суд присяжных был проигран, нам удалось переломить ситуацию и в итоге выиграть суд и доказать правоту Саши как “чистого” боксера и Рябинского как добросовестного промоутера», — заключил адвокат.

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