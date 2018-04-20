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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Рябинский про суд по Поветкину: За попытки обидеть парней придется платить

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера Александра Поветкина, в своем аккаунте в Instagram прокомментировал решение суда Нью-Йорка присудить российской стороне 4,3 миллиона долларов после отмененного в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером.

Источник: РИА "Новости"

«Пару часов назад выиграл очередной суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И 4,3 миллиона долларов уходят к нам. Им всем уже понятно, что за попытки обидеть или оскорбить моих парней придется платить. Причем дорого. Доброе утро всем хорошим людям!», — написал Рябинский.

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Бой за титул WBC с Уайлдером, который должен был пройти в мае 2016 года, был отменен после того, как за несколько дней до поединка в крови Поветкина обнаружили следы мельдония. Поветкина оправдали. В пятницу представляющее интересы российского боксера адвокатское бюро сообщило, что суд Нью-Йорка встал на сторону россиянина и присудил ему $4,3 млн, замороженные после отмененного боя с Уайлдером.

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