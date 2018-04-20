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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Симпиве Ветьека сломал обе ноги в ДТП

Бывший трёхкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП, сообщает Fightnews.

Подробности происшествия неизвестны, но спортсмен получил травмы.

Известно, что южноафриканский боксёр выходил из салона машины в момент, когда открытую дверь зацепил проезжавший мимо автомобиль. Столкновение привело к перелому обеих ног у Ветьеки. Симпиве был доставлен в госпиталь, где ему прооперировали сломанные конечности.

О сроках восстановления спортсмена и его возвращении на ринг пока никакой информации нет.

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