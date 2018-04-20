Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
Симпиве Ветьека сломал обе ноги в ДТП
Бывший трёхкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП, сообщает Fightnews.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Бывший трёхкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП, сообщает Fightnews.
Подробности происшествия неизвестны, но спортсмен получил травмы.
Известно, что южноафриканский боксёр выходил из салона машины в момент, когда открытую дверь зацепил проезжавший мимо автомобиль. Столкновение привело к перелому обеих ног у Ветьеки. Симпиве был доставлен в госпиталь, где ему прооперировали сломанные конечности.
О сроках восстановления спортсмена и его возвращении на ринг пока никакой информации нет.