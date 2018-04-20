Суд присудил Поветкину $4,3 млн, замороженные после отменённого боя с Уайлдером

Источник: РИА "Новости"

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство.

Читайте также Сторона Поветкина может требовать от Уайлдера опровержение лжи или компенсацию

В ночь на 20 апреля стало известно, что суд в США принял решение.

«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отменённого в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером», — говорится в сообщении.

«Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате денежных средств. Команда Поветкина внимательно изучит 48-страничное решение, чтобы продумать дальнейшие шаги. В том числе в суде. Ведь сторонам еще предстоит бороться за многомиллионные репутационные требования», — говорится в тексте сообщения.