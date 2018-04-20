Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Райффайзенбанк не работает по всей России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Бостон Брюинз3
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.04
Леванте1
Малага0
Футбол. Зарубежный
19.04
Бетис1
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
19.04
Лестер0
Саутгемптон0
Все события
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Сторона Поветкина потребует от Уайлдера опровержение лжи
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
10:26 (мск), источник: Р-Спорт

Суд присудил Поветкину $4,3 млн, замороженные после отменённого боя с Уайлдером

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд Нью-Йорка присудил стороне российского боксера Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы Поветкина.

Источник: РИА "Новости"

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство.

Читайте также
Сторона Поветкина может требовать от Уайлдера опровержение лжи или компенсацию

В ночь на 20 апреля стало известно, что суд в США принял решение.

«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отменённого в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером», — говорится в сообщении.

«Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате денежных средств. Команда Поветкина внимательно изучит 48-страничное решение, чтобы продумать дальнейшие шаги. В том числе в суде. Ведь сторонам еще предстоит бороться за многомиллионные репутационные требования», — говорится в тексте сообщения.

Информацию подтвердил в своем микроблоге в Twitter глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. «Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам», — написал Рябинский.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ольга Бузова провела вечер с Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы
Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
СМИ: Сторона Поветкина потребует от Уайлдера опровержение лжи
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Вячеслав Фетисов: Кратчайший путь к чужим воротам — прямая
Федерер вошел в число 100 самых влиятельных людей
Два хоккеиста «Трактора» близки к переходу в СКА
Новости
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь