Суд присудил Поветкину $4,3 млн, замороженные после отменённого боя с Уайлдером
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд
В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство.
В ночь на 20 апреля стало известно, что суд в США принял решение.
«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа
«Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование
Информацию подтвердил в своем микроблоге в Twitter глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. «Несколько часов назад выиграл суд в