Сторона Поветкина может требовать от Уайлдера опровержение лжи или компенсацию

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина дала положительный результат на наличие в организме следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство.

«Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ. Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело, и (глава промоутерской компании “Мир бокса” Андрей) Рябинский будет принимать решение, будем ли мы идти дальше. Но я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум — денежной компенсации стоит», — сказал Карпенко по телефону.