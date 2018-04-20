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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

Сторона Поветкина может требовать от Уайлдера опровержение лжи или компенсацию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сторона российского боксера Александра Поветкина имеет основания через суд требовать от американского боксера Деонтея Уайлдера как минимум опровержения лживых заявлений, а как максимум — денежную компенсацию, заявил корреспонденту РИА Новости адвокат российской стороны старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Источник: РИА "Новости"

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина дала положительный результат на наличие в организме следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство.

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В пятницу стало известно, что суд Нью-Йорка присудил стороне Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете. А стороне Уайлдера отказано во всех требованиях.

«Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ. Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело, и (глава промоутерской компании “Мир бокса” Андрей) Рябинский будет принимать решение, будем ли мы идти дальше. Но я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум — денежной компенсации стоит», — сказал Карпенко по телефону.

«Суд признал, что ни Андрей Рябинский, ни Александр Поветкин контракт не нарушили и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера и удовлетворил наши требования, указав на наше право о возмещение репутационного ущерба», — добавил он.

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